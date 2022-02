One: Full Circle Sajikan Kejuaraan Dunia, Laga Trilogi hingga Debutan

Senin, 21 Februari 2022 | 15:09 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Juara Dunia dua divisi One Championship, Reinier de Ridder (kiri), akan mempertahankan gelar Juara Dunia One Middleweight saat menghadapi Kiamrian Abbasov di OneE: Full Cirecle pada Jumat (25/2/2022) di Singapura (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - Ajang One Championship bertajuk One: Full Circle akan menghadirkan pertarungan kejuaraan dunia, laga trilogi antara dua rival bebuyutan hingga penampilan perdana para debutan di panggung dunia. One: Full Circle akan menyajikan 12 laga yang mencakup MMA, Muay Thai dan kickboxing di Singapore Indoor Stadium pada Jumat, 25 Februari nanti.

Penggemar olahraga kombat pantang melewatkan ajang ini karena ada dua laga Kejuaraan Dunia yang akan mempertaruhkan sabuk emas dalam MMA dan kickboxing.

Di laga utama, Reinier “The Dutch Knight” de Ridder mempertahankan sabuk emas middleweight melawan penguasa welterweight Kiamrian “Brazen” Abbasov, yang naik satu divisi demi mengincar status sebagai raja dua singgasana.

Atlet asal Kirgistan itu ingin menggantikan De Ridder sebagai penguasa dua divisi MMA di One saat ini.

Seperti diketahui, petarung asal Belanda tersebut juga tengah menyandang sabuk Juara Dunia One Light Heavyweight.

Di laga pendukung utama, Roman Kryklia dan Murat “The Butcher” Aygun akan saling unjuk kemampuan dalam laga perebutan gelar Juara Dunia One Light Heavyweight Kickboxing. Laga ini telah lama dinanti dan sempat beberapa kali dijadwalkan selama dua tahun terakhir. Namun, karena berbagai alasan, pertarungan dua titan ini baru bisa terlaksana akhir pekan nanti.

Selain itu ada laga trilogi yang mempertemukan Aung La N Sang dan Vitaly Bigdash. Lima tahun telah berlalu sejak Aung La “The Burmese Python” N Sang dan Vitaly Bigdash saling berhadapan untuk yang kedua kalinya dalam laga perebutan gelar juara dunia One middleweight.

Setelah menjalani 10 ronde keras dalam dua laga tersebut, keduanya masing-masing mengantongi satu kemenangan. Kini, kedua rival bebuyutan itu siap menjalani trilogi untuk menentukan yang terbaik di antara keduanya.

Kemenangan terasa sangat penting bagi keduanya demi meraih status sebagai penantang teratas berikutnya bagi pemilik sabuk juara. Terlebih, dua petarung kelas atas ini tengah berada dalam motivasi tinggi usai meraih kemenangan ciamik dalam laga sebelumnya. Dalam laga terakhitnya, Aung La N Sang menang lewat TKO atas Leandro Ataides, sementara Bigdash menang atas Fan Rong lewat teknik guilotine choke yang mirip di anime Attack on Titans.

Debutan Siap Mengguncang

Di lead card One: Full Circe, beberapa debutan top akan menunjukkan kualitas mereka demi membuktikan kelayakan berada di jajaran elite petarung dunia. Salah satunya adalah Guto Inocente yang telah beraksi sebagai salah satu kickboxer teratas selama bertahun-tahun. Kini, pria Brasil itu memiliki berkesempatan unjuk gigi di level tertinggi One Super Series dengan melawan Bruno Susano di divisi heavyweight.

Selain itu, ada nama Valmir “Junior” da Silva yang hingga saat ini berhasil mempertahankan rekor penyelesaian 100 persen. Artinya, kemenangannya selalu diraih lewat KO/TKO maupun kuncian. Ia akan menghadapi mantan juara dunia One welterweight Zebaztian “The Bandit” Kadestam dalam laga antara dua pemilik tinju besi.

Debutan dari Rusia Vladimir Kuzmin dengan catatan rekor 16-1 akan berhadapan dengan petarung Skotlandia Chris Shaw dalam laga Muay Thai, Sementara itu, rekan senegaranya yang tak terkalahkan, Daniyal Zainalov, akan beradu dengan juara dunia BJJ Yuri Simoes dalam laga middleweight MMA.

Terakhir, Smilla “The Storm” Sundell dan Diandra Martin akan menjalani debut di One saat bertarung dalam laga catchweight Muay Thai. Di pada debutan lain, “The Eagle Of Yi” Jiduo Yibu akan tampil perdana melawan atlet Spanyol Daniel Puertas.





Sumber: BeritaSatu.com