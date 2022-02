Ducati Perpanjang Kontrak Bagnaia hingga 2024

Beritasatu.com – Tim MotoGP Ducati Lenovo dan pembalap Fransesco “Pecco” Bagnaia telah meraih kesepakatan perpanjangan kontrak, menurut keterangan tim tersebut di akun Twitter resminya.

“Dengan gembira kami umumkan bahwa @peccobagnaia telah menandatangani kontrak dengan #Ducati untuk dua musim lagi di @MotoGP!” bunyi cuitan tim.

“Pembalap Italia itu akan terus menunggangi Desmosedici GP bersama #DucatiLenovoTeam pada 2023 dan 2024,” demikian disebutkan.

Bagnaia membenarkan kabar tersebut di akunnya sendiri, dengan menulis bahwa dia dan Ducati “punya kisah yang dimaksudkan untuk terus berlangsung”.

“Kami saling tertarik dulu sekali dan akan terus begitu,” tulisnya.

Dalam cuitan itu, dia juga menyertakan foto dirinya bersama Luigi Dall'Igna, yang saat ini menjabat General Manager Ducati Corse.

Bagnaia tampil impresif bersama Ducati di penghujung musim 2021, dengan memenangi empat dari enam balapan terakhir. Sayangnya kebangkitan dia sudah terlambat untuk mengejar Fabio Quartararo yang akhirnya menjadi juara dunia.

Namun, penampilan Bagnaia membantu Ducati meraih gelar juara dunia tim dan konstruktor sekaligus.

You and I, #DesmosediciGP, have a special story that’s meant to last.

We chose each other long ago and continue to do so. 😎❤️‍🔥 @ducaticorse @lenovoitalia @VRRidersAcademy

#GoFree #forzaducati pic.twitter.com/pSa80k06vd