Britama Open 2022: Petenis Jatim Renaldi Singkirkan Unggulan Ketiga

Jakarta, Beritasatu.com - Turnamen Britama Open 2022 kembali angker bagi para unggulan. Petenis muda asal Lamongan (Jawa Timur), Renaldi Aqila Arifadli Salim (16 tahun) mampu menjungkalkan jagoan kawakan yang menempati posisi seeded ketiga, Aditya Hari Sasongko (Bengkulu). Renaldi menang straight set 6-4 7-6 (1).

"Kuncinya fokus per poin dan semangat mengejar semua bola. Saya juga belajar dari kekalahan di Manado, Desember lalu," tutur Renaldi usai laga di arena turnamen, lapangan tenis Sultan Agung Bantul (DIY).

Di babak ketiga, Renaldi akan berjibaku dengan wakil tuan rumah, Yoga Argasyahputra. Unggulan ke-15 itu menang mudah atas Rexy Ibrahimovic (Jawa Tengah) 6-1 6-1.

"Tak ada target, yang penting bisa memberikan permainan terbaik di turnamen ini," pungkas Renaldi.

Sementara itu unggulan teratas tunggal putra, Patriach Kristomega Uneputty berhasil dengan mudah melewati babak kedua Britama Open 2022, Selasa (22/2/2022).

Peringkat tiga nasional (PNP 3) asal Jawa Barat itu sukses mengalahkan wakil tuan rumah, M. Fajar Amarta. Ega menang dua set langsung 6-0 6-1.

Britama Open 2022 merupakan rangkaian turnamen kerjasama PP Pelti dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah Junio Junior 2022 yang bergulir pekan lalu. Keduanya menorehkan catatan emas sebagai turnamen dengan jumlah peserta terbanyak pada masa pandemi ini.

Hasil Selasa (22/2/2022)

Tunggal Putra

Rafly Febby (Jabar) v Putu Agasi (DKI Jakarta) 6-2, 6-4

Jones Pratama (Sumsel) vs M Rizky Widianto (Bengkulu) 6-1, 6-0, Rindosa Wijaya (Jateng) vs Mazza Hadaduzikra (Sumba) 6-4, 6-3,

Claudio R (DKI Jakarta) vs Raphael Dandy (Jateng) 6-3, 6-0,

Tunggal Putri

Kholisa Siti M (Jateng) vs Nasywa Nabigah (Jatim) 6-2, 6-2, Meydiana Laviola (Jatim) vs Bella Ayu (Jabar) 6-3, 6-1,

Laili Rahmawati (Jateng) vs Putu Kevalaih (DKI Jakarta) 7-5, 6-3.

Septiana Nurzahiroh (Papua) vs Zelda Gracia M (DKI Jakarta) 6-2, 6-2, Cylova Zuleka (Banten) vs Monica Putri (Jateng) 6-3, 6-3,

Bramila Sofia (Jatim) vs Nurosida Mega (Jateng) 6-3, 6-0,

Aulia Risma (Jateng) vs Rara Sima (Jabar) 6-1, 6-4,

Niken F (Jateng) vs Raihanisa (Kalimantan Timur) 6-4, 7-6.

