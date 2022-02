Reinier de Ridder Sukses Pertahankan Gelar Juara Dunia

Sabtu, 26 Februari 2022 | 07:41 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Juara dunia one middleweight dan light heavyweight, Reinier de Ridder berhasil mempertahankan sabuk middleweight-nya dengan kemenangan dominan atas juara dunia One welterweight, Kiamrian Abbasov. (Foto: One Championship)

Singapura, Beritasatu.com - Juara dunia One middleweight dan light heavyweight, Reinier de Ridder berhasil mempertahankan sabuk middleweight-nya dengan kemenangan dominan atas juara dunia One welterweight, Kiamrian Abbasov. Kemenangan diraih De Ridder dalam laga One Championship bertajuk One: Full Circle di Singapore Indoor Stadium, Jumat (25/2/2022).

Di ronde pertama, De Ridder tidak membuang waktu untuk segera membawa pertarungan ke matras dengan takedown khasnya. Superstar Belanda itu dengan cepat beralih ke kontrol samping dan membangun dominasinya dengan aliran ground-and-pound yang mulus.

Di ronde kedua, De Ridder dengan mudah mengembalikan aksinya ke matras dan hampir menyelesaikan pertarungan dengan sebuah arm-triangle choke di akhir ronde. Abbasov mencoba yang terbaik untuk mencegah De Ridder memajukan posisinya, namun pada akhirnya sang raja kelas middleweight tidak dapat dihentikan.

De Ridder terus berupaya keras untuk menyelesaikan ronde ketiga melalui cekikan head-and-arm untuk memaksa tap pada detik ke 0:57. Dengan kemenangan tersebut, Superstar Belanda itu tetap tak terkalahkan sebagai petarung profesional dan dia juga berhak membawa pulang bonus penampilan sebesar US$50.000 atas perjuangannya.

Dalam laga pendukung utama, Roman Kryklia sukses mempertahankan gelar juara dunia one light heavyweight kickboxing miliknya dengan mengalahkan Murat Aygun di ronde pertama. Aygun menekan sang juara dunia untuk bertahan lebih awal, tetapi Kryklia menunjukkan serangan balik yang hebat, membawa lawannya ke kanvas dengan pukulan tangan kanan yang sempurna ke pelipis.

Meskipun selamat dari delapan hitungan wajib, Aygun berada dalam kondisi yang goyah dan Kryklia dengan cepat bergerak untuk menyelesaikan pertarungan. Atas penampilannya yang mengesankan, Kryklia mendapatkan bonus sebesar US$50.000.

Penantang bela diri campuran kelas bantamweight peringkat keempat Fabricio Andrade melanjutkan kemenangan beruntunnya ketika ia menghentikan rekan bintangnya yang sedang naik daun Jeremy Pacatiw di ronde pertama melalui serangan lutut yang ditempatkan dengan baik di bagian tengah tubuh. Pacatiw efektif dengan wushunya di awal, namun Andrade sekali lagi menampilkan serangan yang tepat dan kuat untuk mencetak kemenangan KO.

Hasil Duel Utama

MMA - Kelas Middleweight: Reinier de Ridder kalahkan Kiamrian Abbasov melalui submission (head-and-arm choke) pada detik ke 0:57 ronde ketiga

Kickboxing - Light Heavyweight: Roman Kryklia kalahkan Murat Aygun melalui KO pada menit 2:32 ronde pertama

MMA - Catchweight (95.0 KG): Vitaly Bigdash kalahkan Aung La N Sang melalui keputusan bulat

Kickboxing - Featherweught: Tayfun Ozcan kalahkan Enriko Kehl melalui keputusan bulat

Kickboxing - Heavyweight: Guto Inocente kalahkan Bruno Susano melalui TKO pada menit 2:22 ronde kedua

MMA - Bantamweight: Fabricio Andrade kalahkan Jeremy Pacatiw melalui KO pada menit 1:37 ronde pertama

Hasil Duel Pembuka

MMA - Catchweight (87.30 KG): Zebaztian Kadestam kalahkan Valmir da Silva melalui KO pada menit 1:26 ronde pertama

Muay Thai - Bantamweight: Vladimir Kuzmin kalahkan Chris Shaw melalui keputusan bulat

Muay Thai - Catchweight (58,0 KG): Smilla Sundell kalahkan Diandra Martin melalui TKO pada menit 1:35 ronde ketiga

MMA - Middleweight: Daniyal Zainalov kalahkan Yuri Simoes melalui keputusan terpisah

Kickboxing - Flyweight: Daniel Puertas kalahkan Jiduo Yibu melalui keputusan terpisah

MMA - Lightweight: Drex Zamboanga kalahkan Rahul Raju melalui KO pada menit 1:05 ronde pertama

Sumber: BeritaSatu.com