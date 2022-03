Terkait Hero Tito, KTPI Usulkan Bentuk Lembaga Independen

Rabu, 2 Maret 2022 | 09:05 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Harian Komisi Tinju Profesional Indonesia (KTPI), dr Tommy Halauwet angkat bicara terkait kasus petinju Hero Tito yang mengalami koma akibat pendarahan otak setelah kalah KO dari James Mokoginta pada Hollywing Boxing Show di Hollywing Cafe Jakarta, Minggu (27/2/2022).

"Saya ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa Hero Tito dan berdoa agar bisa cepat sembuh," kata Tommy Halauwet yang dihubungi Selasa (1/3/2022).

Kejadian yang dialami Hero Tito bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya juga pernah terjadi yang sampai menyebabkan kematian. Sejak tahun 1948 hingga 2013 tercatat 31 petinju tewas usai menjalani pertarungan.

BACA JUGA Olahraga Profesional Dinilai Perlu Lembaga Independen

Untuk tidak menambah daftar panjang petinju yang mengalami kematian, dr Tommy Halauwet yang mulai terlibat sebagai dokter ring mulai tahun 1988 ini mengusulkan adanya pembentukan lembaga profesional seperti Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Hanya saja, lembaga independen tersebut dibentuk pelaku olahraga profesional tanpa menggunakan dana pemerintah seperti halnya BOPI.

"Perlu lembaga independen pengganti BOPI yang menangani olahraga profesional termasuk tinju profesional agar tidak menambah daftar panjang kematian. Di Filipina saja ada Games Ammousement Board (GAB) yang merupakan lembaga independen khusus menangani olahraga profesional bekerjasama dengan pemerintah," tegasnya.

Dengan adanya lembaga independen tersebut, kata Tommy yang dokter spesialis bedah ini, kontrol terhadap perangkat pertandingan termasuk dokter ring yang memiliki kompetensi. Begitu juga dengan petinju yang keluar negeri untuk melakukan pertandingan. "Jika semua memiliki kompetensi maka kecelakaan di atas ring bisa diminimalisir," tegasnya.

BACA JUGA Sempat Dua Kali Jatuh,Tibo Monabesa Taklukkan Petinju Filipina

Perlu diketahui selama ini ada 5 lembaga independen yang menangani tinju profesional. Yakni, Komisi Tinju Indonesia (KTI) di bawah kepemimpinan Anton Sihombing, Asosiasi Tinju Indonesia (ATI) yang dipimpin Manahan Sitomorang, Kemosi Tinju Profesional Indonesia (KTPI) dipimpin Ruhut Sitompul, Federasi Tinju Profesional Indonesia (FTPI) Nilasari Kusumo Anggraeni dan Federasi Tinju Indonesia (FTI).

Sementara itu, promotor Armin Tan yang dihubungi mengatakan kondisi petinju asal Malang, Hero Tito yang mengalami koma akibat pendarahan otak semakin menurun. "Kondisi Hero Tito menurun," katanya.

Daftar petinju Indonesia yang tercatat tewas dalam sejarah tinju Indonesia:

1948; Surabaya: Jimmy Koko (lawan: Meyer)

1950; Surabaya: Rocky Wang (atau Ricky Huang)(lawan: VIC Suatman)

1959; Surabaya: Robby Pav (lawan: Mohammad Yali)

1961; ---: Sarono (lawan: Tan Hwa Soei)

1978; Bandung: Atjeng Jim (lawan: Kai Siong)

1979; ---: Nasir Kitu (lawan: unknown)

1980; ---: Syamsul Bachri (lawan: unknown)

1984; Jakarta: Domo Hutabarat (lawan: Dadang Krisna)

1984; New York Akhirul Fajar (lawan Muhammad Ali)

1985; ---: Suryanto (lawan: unknown)

1987; Jayapura: Agus Souissa (lawan: Michael Arthur)

1988; Blitar: Wahab Bahari (lawan: Hudi)

1988; ---: Suryanto (lawan: John Bonnex)

23 Desember 1990; Bontang: Bongguk Kendy (lawan: Bisenti Santoso)

15 Juli 1993; Jakarta: Yance Samangun (lawan: Mahmud)

11 Mei 1995; Jakarta: Akbar Maulana (lawan: Bugiarso)

16 Juni 2000; Jakarta: Dipo Saloko (lawan: Roy Saragih)

18 November 2000; Belawan: Bayu Young Iray (lawan: Herianto Kalam)

11 Maret 2001; Bekasi: John Namtilu (lawan: Hasan Purba)

2 April 2001; Cibinong: Muhammad Alfaridzi (lawan: Kongthawat Ora Sorkiti)

28 Oktober 2001; Manado: Donny Maramis (lawan: Stenly Kalalo)

4 Februari 2003; Jakarta: Johannes "Bones" Fransiscus (lawan: Slamet Nizar. "Bones" wafat pada 6 Februari 2003)

21 September 2003; Sumatra Utara: Mula Sinaga - Petinju Amatir - (lawan: Asahan Tuerino. Mula Sinaga wafat pada 24 September 2003)

23 Januari 2004; Jakarta: Antonius Jonathan Mosse (lawan: Kaichon sor Vorapin)

19 Februari 2004; Purwokerto: Jack Ryan (lawan: Syamsul Hidayat)

5 Maret 2005; Jakarta: Hendrik Bira (lawan:Mones Arepas - Bira lost TKO in 3rd on March 3, 2005)

16 Juni 2006; Manado: Fadly Kasim (lawan: Jibril Soamole. Kasim kalah TKO 6)

15 Maret 2007; Jakarta: Anis Dwi Mulya (lawan: Irvan Bone). Anis kalah TKO ronde 6, wafat pada 20 Maret 2007

31 Maret 2012; Jakarta: Muhammad Afrizal alias Afrizal Cotto (lawan: Irvan Barita Marbun). Afrizal kalah angka mutlak, dan kemudian meninggal tanggal 4 April 2012 setelah menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami pendarahan di otak di RS UKI, Jakarta

16 November 2012; Kupang: Oxon Palue (Lawan: Gerry Gio Toisuta). Hasil pertandingan seri 8 ronde. Oxon Palue kemudian mengeluh menderita keram kaki usai pertandingan, dan dinyatakan meninggal pada 20 November 2012 di rumahsakit.

27 January 2013; Jakarta: Tubagus Setia Sakti (Lawan: Ical Tobida). Hasil pertandingan Tubagus kalah TKO ronde 8 pada 26 Januari. Tubagus mengalami pendarahan otak, kemudian meninggal pada hari berikutnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com