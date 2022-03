Hero Tito Menambah Daftar Panjang Petinju Tewas Seusai Duel

Jumat, 4 Maret 2022 | 16:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meninggalnya Hero Tito menambah daftar panjang petinju Indonesia yang meregang nyawa setelah naik ring. Hero Tito menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami koma sejak Minggu (27/2/2022).

Petinju asal Malang itu meninggal dunia pukul 16.45 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kabarnya Hero Tito meninggal setelah keluarga memutuskan untuk melepas alat bantu yakni ventilator yang dalam lima hari ini terpasang di tubuhnya.

Hero Tito menjadi petinju ke-31 yang meninggal dunia setelah bertarung sejak tahun 1948. Kasus pertama petinju Indonesia yang meninggal usai bertarung adalah Jimmy Koko tahun 1948 setelah duel melawan Meyer.

Dalam sejarah, tiga insiden petinju tewas dalam setahun pernah dua kali terjadi yakni tahun 2001, dan 2012.

Di tahun 2001, petinju asal Bekasi John Namtilu tewas usai melawan Hasan Purba (11 Maret), lalu Muhammad Alfaridzi usai melawan: Kongthawat Ora Sorkiti (2April), dan petinju Manado, Donny Maramis ketika melawan Stenly Kalalo.

Tragedi serupa kembali terjadi tahun 2012. Pada 31 Maret 2012 petinju Jakarta, Muhammad Afrizal alias Afrizal Cotto tewas empat hari setelah melawan Irvan Barita Marbun. Afrizal kalah angka mutlak, dan kemudian meninggal tanggal 4 April 2012 setelah menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami pendarahan di otak di RS UKI, Jakarta.

Kemudian pada 16 November 2012, petinju asal Kupang, Oxon Palue meninggal usai melawan Gerry Gio Toisuta. Oxon Palue kemudian mengeluh menderita keram kaki usai pertandingan, dan dinyatakan meninggal pada 20 November 2012 di rumahsakit.

Terakhir, pada 27 January 2013 petinju Jakarta, Tubagus Setia Sakti mengalami pendarahan otak usai melawan Ical Tobida. Tubagus kemudian meninggal pada hari berikutnya.

Daftar petinju Indonesia yang tercatat tewas dalam sejarah tinju Indonesia:

1948; Surabaya: Jimmy Koko (lawan: Meyer)

1950; Surabaya: Rocky Wang (atau Ricky Huang)(lawan: VIC Suatman)

1959; Surabaya: Robby Pav (lawan: Mohammad Yali)

1961; ---: Sarono (lawan: Tan Hwa Soei)

1978; Bandung: Atjeng Jim (lawan: Kai Siong)

1979; ---: Nasir Kitu (lawan: unknown)

1980; ---: Syamsul Bachri (lawan: unknown)

1984; Jakarta: Domo Hutabarat (lawan: Dadang Krisna)

1984; New York Akhirul Fajar (lawan Muhammad Ali)

1985; ---: Suryanto (lawan: unknown)

1987; Jayapura: Agus Souissa (lawan: Michael Arthur)

1988; Blitar: Wahab Bahari (lawan: Hudi)

1988; ---: Suryanto (lawan: John Bonnex)

23 Desember 1990; Bontang: Bongguk Kendy (lawan: Bisenti Santoso)

15 Juli 1993; Jakarta: Yance Samangun (lawan: Mahmud)

11 Mei 1995; Jakarta: Akbar Maulana (lawan: Bugiarso)

16 Juni 2000; Jakarta: Dipo Saloko (lawan: Roy Saragih)

18 November 2000; Belawan: Bayu Young Iray (lawan: Herianto Kalam)

11 Maret 2001; Bekasi: John Namtilu (lawan: Hasan Purba)

2 April 2001; Cibinong: Muhammad Alfaridzi (lawan: Kongthawat Ora Sorkiti)

28 Oktober 2001; Manado: Donny Maramis (lawan: Stenly Kalalo)

4 Februari 2003; Jakarta: Johannes "Bones" Fransiscus (lawan: Slamet Nizar. "Bones" wafat pada 6 Februari 2003)

21 September 2003; Sumatra Utara: Mula Sinaga - Petinju Amatir - (lawan: Asahan Tuerino. Mula Sinaga wafat pada 24 September 2003)

23 Januari 2004; Jakarta: Antonius Jonathan Mosse (lawan: Kaichon sor Vorapin)

19 Februari 2004; Purwokerto: Jack Ryan (lawan: Syamsul Hidayat)

5 Maret 2005; Jakarta: Hendrik Bira (lawan:Mones Arepas - Bira lost TKO in 3rd on March 3, 2005)

16 Juni 2006; Manado: Fadly Kasim (lawan: Jibril Soamole. Kasim kalah TKO 6)

15 Maret 2007; Jakarta: Anis Dwi Mulya (lawan: Irvan Bone). Anis kalah TKO ronde 6, wafat pada 20 Maret 2007

31 Maret 2012; Jakarta: Muhammad Afrizal alias Afrizal Cotto (lawan: Irvan Barita Marbun). Afrizal kalah angka mutlak, dan kemudian meninggal tanggal 4 April 2012 setelah menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami pendarahan di otak di RS UKI, Jakarta

16 November 2012; Kupang: Oxon Palue (Lawan: Gerry Gio Toisuta). Hasil pertandingan seri 8 ronde. Oxon Palue kemudian mengeluh menderita keram kaki usai pertandingan, dan dinyatakan meninggal pada 20 November 2012 di rumahsakit.

27 Januari 2013; Jakarta: Tubagus Setia Sakti (Lawan: Ical Tobida). Hasil pertandingan Tubagus kalah TKO ronde 8 pada 26 Januari. Tubagus mengalami pendarahan otak, kemudian meninggal pada hari berikutnya.

