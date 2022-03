Tiket MotoGP 2022 Seri Pertamina Grand Prix of Indonesia Sold Out

Minggu, 6 Maret 2022 | 18:01 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, tiket balapan utama MotoGP 2022 Seri Pertamina Grand Prix of Indonesia pada Ahad (20/3/2022) telah sold out atau habis terjual.

Menurut Erick, hal ini karena rasa antusiasme masyarakat yang semakin terus meningkat, baik individu, komunitas, para sponsor, korporasi baik BUMN maupun swasta, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Namun jangan khawatir, kita masih menyediakan tambahan kuota untuk fans Marc Marquez dan Maverick Vinales masing-masing 500 tiket Grandstand yang kami yakin akan diserbu fans," ujar Erick dalam konferensi pers daring perkembangan persiapan MotoGP 2022 Seri Pertamina Grand Prix of Indonesia di Jakarta, Minggu (6/3/2022).

Dikatakan, tiket harian Jumat (18/3/2022) dan Sabtu (19/3/2022) untuk sesi latihan dan kualifikasi juga masih tersedia. Erick menuturkan MotoGP 2022 Seri Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan gelaran internasional yang harus didukung seluruh masyarakat Indonesia dan NTB, karena ini merupakan tonggak sejarah bagi kita semua.

"Sejak awal saya secara reguler memonitor persiapannya sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), apalagi ada kolaborasi BUMN yang erat di acara akbar ini," ungkap Erick.

Dikatakan, BUMN bekerja keras dan all out dalam memastikan ajang MotoGP 2022 Seri Pertamina Grand Prix of Indonesia siap dilaksanakan. Erick menyebut total kontribusi BUMN melebihi Rp 3,8 triliun, mulai dari investasi pembangunan sirkuit, infrastruktur pendukung, pembangunan hotel untuk akomodasi, dan juga sponsorship.

Maka dari itu, ia mengapresiasi kepada sejumlah pihak seperti Komandan Lapangan MotoGP Hadi Tjahjanto dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah atas dukungan dan kerja kerasnya, termasuk kepada para sponsor, baik BUMN dan swasta.

"Tentu juga saya berterima kasih atas animo masyarakat yang tinggi, tidak hanya fanbase MotoGP, tapi juga masyarakat Indonesia secara umum dan warga Lombok," pungkas Erick.

