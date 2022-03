Ini Olahraga Mudah yang Bisa Dilakukan di Rumah

Kamis, 10 Maret 2022 | 09:28 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 masih berlangsung. Masyarakat pun dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Tetapi di rumah saja bukan berarti malas-malasan. Aktif bergerak bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, lho! Sebenarnya ada sejumlah olahraga yang mudah dilakukan tanpa harus ke luar rumah. Berikut beberapa olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah yang sudah Beritasatu.com rangkum dari berbagai sumber:

Naik Turun Tangga

Tangga di rumah bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Olahraga naik-turun tangga juga cocok bagi Anda yang terlalu sibuk bekerja dari rumah (work from home). Naik-turun tangga adalah salah satu kegiatan sehari-hari yang memiliki manfaat kesehatan.

Dilansir dari Mayo Clinic, naik turun tangga selama 15 menit bisa membakar 65 kalori tubuh. Semakin Anda cepat, semakin banyak kalori yang terbakar. Anda juga bisa membakar lebih banyak kalori tubuh jika membawa beban yang lebih berat sesuai dengan kemampuan Anda.

Push-Up

Gerakan push-up sangat praktis dilakukan di rumah karena tidak memerlukan alat. Dikutip dari WebMD, push-up melatih berbagai otot di tubuh, termasuk dada, lengan hingga kaki. Push-up memiliki banyak manfaat di antaranya membakar kalori, meningkatkan keseimbangan, serta memperbaiki postur tubuh. Push-up juga disebut dapat melindungi bahu dan punggung bagian bawah dari cedera.

Menurut Medicine Net, untuk pemula bisa melakukan 2 set yang masing-masing terdiri 5-6 push-up setiap harinya dan beristirahat selama 1 menit antara set. Tingkatkan jumlah repetisi dan set secara bertahap seiring dengan bertambah kuatnya Anda.

Lompat Tali

Lompat tali adalah salah satu olahraga yang mudah dilakukan di rumah. Alat yang dibutuhkan pun hanyalah tali skipping. Lompat tali juga tidak terlalu memakan banyak tempat.

Dilansir dari Insider, lompat tali dapat meningkatkan kepadatan tulang. Tingkat kepadatan tulang yang tinggi dapat mengurangi risiko osteoporosis di kemudian hari, khususnya di kalangan perempuan.

Sebuah studi yang diterbitkan di the Public Library of Science pada tahun 2017 menunjukkan anak perempuan (11-14 tahun) yang lompat tali setiap minggunya memiliki kepadatan tulang yang lebih tinggi dari yang tidak. Di tahun 2019, Korean Society for Bone and Mineral Research merekomendasikan agar seseorang lompat tali selama 10 menit per hari guna memperkuat tulang tubuh.

Yoga

Yoga praktis untuk dilakukan di rumah. Alat yang dibutuhkan pun hanyalah matras yoga. Anda juga bisa memainkan lagu yang menenangkan untuk menemani sesi yoga Anda. Menurut American Osteopathic Association, yoga dapat membantu menurunkan tekanan darah, insomnia hingga meningkatkan kekuatan dan tonus otot. Melakukan yoga secara rutin dapat menenangkan pikiran, serta meningkatkan konsentrasi.

Nah, itu dia empat olahraga mudah yang bisa dilakukan di rumah. Saat berolahraga, jangan lupa untuk minum air mineral, ya! Karena Anda harus menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat.

Menurut Australian Institute of Sports Nutrition, Anda harus minum setidaknya 8 ons atau sekitar 236 ml air setiap 15 menit saat berolahraga. Anda dapat minum lebih banyak air jika banyak berkeringat.

Le Minerale bisa menjadi pilihan untuk kebutuhan air mineral Anda saat berolahraga.

Air mineralnya berasal dari sumber mata air pegunungan pilihan. Tersedia pula kemasan berukuran 330 ml, 600 ml, serta 1.500 ml. Serta galon berukuran 15 liter. Galon Le Minerale dilengkapi handle grip, sehingga mudah untuk diangkat.

Setiap botol atau galon Le Minerale dikemas dengan mineral protection system. Teknik pengemasan ini menggunakan teknologi modern tanpa tersentuh tangan manusia, sehingga seluruh kandungan mineral tetap utuh terjaga sampai ke tangan Anda. Galon Le Minerale juga selalu baru dan memiliki tutup ulir rapat yang kedap udara dan anti rembes agar bebas dari kontaminasi virus dan bakteri jadi sangat aman untuk dikonsumsi untuk Anda dan keluarga.

