Adrian Mattheis dan Eko Roni Sukses Taklukkan Lawan di One Championship

Sabtu, 12 Maret 2022 | 09:55 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bintang strawweight Indonesia, Adrian Mattheis meraih kemenangan terbesar sepanjang kariernya dengan menghentikan penantang peringkat 5 dan mantan juara dunia one Strawweight Alex Silva. (Foto: One Championship)

Singapura, Beritasatu.com - Dua bintang Indonesia di One Championship, Adrian Mattheis dan Eko Roni Saputra sukses mengemas kemenangan di ajang One Championship bertajuk One: Loghts Out yang disiarkan langsung dari Singapore Indoor Stadium, Jumat(11/3/2022).

Adrian Mattheis meraih kemenangan terbesar sepanjang kariernya dengan menghentikan penantang peringkat 5 dan mantan juara dunia one Strawweight Alex Silva.

Silva tampil dominan sejak bel pembukaan, menunjukkan kemampuan gulat dan grappling yang unggul dalam lima menit pertama pertandingan.

BACA JUGA Adrian Mattheis Siap KO Mantan Juara Dunia One Championship

Namun Mattheis selamat dari serangan ground yang konstan dan kemudian menjatuhkan Silva dengan pukulan tangan kanan yang mengerikan hanya lima detik setelah memasuki ronde kedua. TKO tersebut merupakan penyelesaian kesembilan bagi petarung Indonesia ini di divisi MMA strawweight One, sebuah rekor sepanjang masa.

Aksi Adrian Mattheis menghadapi Alex Silva.

Pada laga awal lainnya petarung fenomenal Indonesia, Eko Roni Saputra kembali memperlihatkan kepiawaiannya di dalam circle. Untuk keenam kalinya berturut-turut Eko berhasil mengalahkan lawannya dalam ronde pertama. Kali ini yang menjadi korban kuncian rear naked choke Eko adalah petarung asal Kamboja, Chan Rotana.

Tanpa bersusah payah dari awal ronde pertama Eko sudah melakukan serangan pukulan bertubi-tubi sampai akhirnya berada tepat dibelakang punggung lawannya seperti digendong dan kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Eko dengan menarik jatuh kebelakang sekaligus mencekiknya dengan keras membawa lawannya tenggelam tanpa bisa bernapas dan akhirnya menyerah. Hanya butuh 94 detik saja buat Eko Roni mengakhiri laga.

Eko Roni Saputra melancarkan pukulan ke bagian wajah petarung asal Kamboja, Chan Rotana.

“Laga yang mudah! Kasih saya petarung Top 5,” komentar Eko selepas kemenangannya.

Pada laga utama, Juara Dunia One Featherweight Thanh Le berhasil mempertahankan sabuknya setelah melakukan aksi cepat dari penantang peringkat #2 kelas featherweight yang juga merupakan ikon grappling Garry Tonon dengan kemenangan KO di ronde pertama.

Hasil Pertandingan

MMA – Kelas Featherweight: Thanh Le kalahkan Garry Tonon melalui KO pada detik 0:56 ronde pertama

MMA - Kelas Bantamweight: John Lineker kalahkan Bibiano Fernandes melalui KO pada menit 3:40 ronde kedua

MMA - Kelas Featherweight: Martin Nguyen kalahkan Kirill Gorobets melalui TKO pada menit 2:18 ronde ketiga

Kickboxing - Catchweight (123,80 KG): Iraj Azizpour kalahkan Ismael Londt melalui KO pada menit 2:01 ronde kedua

MMA - Kelas Strawweight: Adrian Mattheis kalahkan Alex Silva melalui TKO pada detik 0:05 ronde kedua

Kickboxing - Kelas Strawweight: Zhang Peimian kalahkan Josh Tonna melalui TKO pada menit 2:11 ronde kedua

Hasil Kartu Pembuka

MMA - Kelas Flyweight: Eko Roni Saputra kalahkan Chan Rothana melalui submission (rear-naked choke) pada menit 1:34 ronde pertama

Muay Thai - Kelas Strawweight: Iman Barlow kalahkan Daniela Lopez melalui TKO pada menit 1:39 ronde pertama

Muay Thai - Catchweight (79,55 KG): Liam Nolan kalahkan Kim Kyung Lock melalui TKO pada menit 1:02 ronde pertama

Kickboxing - Kelas Strawweight: Lin Heqin kalahkan Milagros Lopez melalui keputusan bulat

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com