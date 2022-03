Pembalap VR46 MotoGP Sebutkan 5 Ciri Khas Indonesia, Apa Saja?

Beritasatu.com – Indonesia kembali menjadi buah bibir di komunitas balapan sepeda motor dunia menjelang balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit akhir pekan ini. Pembalap tim Mooney VR46 Racing, Marco Bezzecchi, ikut dilanda “demam Indonesia”.

Di akun Twitter timnya, Bezzecchi mencoba mengungkap lima hal utama yang menjadi ciri khas Indonesia -- sejauh yang dia tahu tentu saja.

Lalu apa saja yang menurutnya sangat lekat dengan nama Indonesia?

Pertama, tentu dia memilih yang paling gampang diingat: bendera Merah Putih.

Kedua, ibu kota Jakarta. Tampaknya pengetahuan dia soal Indonesia masih mengandalkan Google meskipun bulan lalu sudah datang ke Mandalika untuk mengikuti uji coba pra-musim.

Getting into the Indonesian Life 📖



#MooneyVR46RacingTeam #MotoGP #MarcoBezzecchi pic.twitter.com/thuqD6ozUH