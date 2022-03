Perusahaan Mike Tyson Buat Makanan Berbentuk Telinga dengan Bekas Gigitan

New York, Beritasatu.com - Perusahaan ganja milik Mike Tyson membuat makanan dalam bentuk telinga dengan bekas gigitan, yang mengacu pada momen terkenal petinju ketika dia menggigit telinga Evander Holyfield saat bertarung tahun 1997.

Makanan yang diberi nama Mike Bites, adalah penawaran terbaru dari perusahaan Tyson yang menghasilkan sekitar satu juta dolar per bulan. Perusahaan Tyson menjual ganja, pre-roll, minuman dan ekstrak, di antara produk lainnya.

Tyson kehilangan gelar kelas berat WBA ke Holyfield melalui pertarungan yang kemudian dihentikan wasit. Ini sebenarnya pertandingan ulang pada 28 Juni 1997, namun tetap menjadi salah satu pertarungan tinju paling terkenal.

