Hendra Setiawan Tak Mau Lengah di Laga Pertama All England 2022

Jakarta, Beritasatu.com- Pemain ganda putra, Hendra Setiawan mengaku sudah siap berlaga di All England 2022. Di babak pertama, Hendra yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan akan melawan wakil India, MR Arjun/Dhruv Kapila.

Kesiapan dan tidak lengah menjadi fokus mereka di laga pertama.

"Di pertandingan pertama nanti harus siap dan jangan lengah," ucap Hendra.

"Pemanasan juga harus lebih banyak karena udara di sini dingin. Jadi harus benar-benar panas saat masuk lapangan. Semoga kita nanti bisa langsung in mainnya," pungkas Hendra.

Sebelumya Hendra bersama rekan-rekannya sudah menjajal lapangan pertandingan Utilita Arena Birmingham pada Selasa (15/3/2022) pagi waktu setempat.

Arena inilah yang akan menjadi tempat pertarungan turnamen bulutangkis All England 2022 edisi ke-113.

Latihan selama kurang lebih dua jam ini dimanfaatkan para pemain untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan. Baik arah angin, pencahayaan, maupun laju shuttlecock.

"Hari ini tes lapangan, hanya sekali memang tapi semua sudah oke. Tidak ada perubahan dari All England sebelum-sebelumnya. Jadi sudah tidak ada kendala apapun. Mungkin yang berbeda sekarang sudah lebih bebas saja dari protokol kesehatan Covid-19," ujar Hendra dalam siaran pers, Rabu (16/3/2022).

Inggris memang baru saja mencabut semua pembatasan aturan tentang Covid-19. Ini berimbas pada aturan-aturan yang berlaku di All England 2022 sekaligus mengubur kekhawatiran hal pahit tahun lalu terulang.

Seperti diketahui, seluruh tim Indonesia dipaksa mundur pada gelaran All England 2021 karena berada di dalam pesawat yang sama dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19. Sekarang, hal tersebut tidak berlaku lagi.

"Nggak ada khawatir sih. Sekarang sudah bebas di sini. Jadi yakin kejadian tahun lalu tidak akan terulang lagi," tegasnya.

All England 2022 mulai bergulir hari ini (16/3/2022) hingga Minggu (20/3/2022) mendatang. Dimulai dengan babak 32 besar mulai pukul 09.00 waktu setempat.

Berikut daftar pemain Indonesia

Tunggal Putra:

1. Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Kashyap Parupalli (India)

2. Jonatan Christie (7) vs Brice Leverdez (Perancis)

3. Shesar Hiren Rhustavito vs Chou Tien Chen (4/Chinese Taipei)

Tunggal Putri:

1. Gregoria Mariska Tunjung vs An Se Young (4/Korea)

Ganda Putra:

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Perancis)

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) vs M.R. Arjun/Dhruv Kapila (India)

3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (6) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Ganda Putri:

1. Greysia Polii/Apriyani Rahayu (6) vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark)

Ganda Campuran:

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Marcus Ellis/Lauren Smith (6/Inggris)

2. Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (7/Malaysia)

3. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (5) vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India)

4. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen/Alexandra Bøje (Denmark)

