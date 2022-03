One Championship: Eko Roni Bidik Petarung Lima Besar

Kamis, 17 Maret 2022 | 09:00 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Singapura, Beritasatu.com - Sukses meraih kemenangan dalam gelaran One: Lights Out pada Jumat (11/3/2022), atlet MMA kebanggaan Indonesia, Eko Roni Saputra tak lantas puas. Eko Roni memanfaatkan momentum kemenangannya dengan menantang lawan di peringkat lima besar divisi flyweight.

"Beri saya (petarung) lima besar," tegas Eko.

Dua lawan impian Eko di peringkat lima besar akan bertanding dalam ajang terbesar One Championship sepanjang sejarah. Di One X, ajang perayaan satu dekade One Championship, akan ada laga perebutan sabuk juara dunia One flyweight antara Yuya Wakamatsu melawan sang penguasa divisi Adriano Moraes.

Pertarungan ini merupakan satu dari lima laga perebutan gelar yang akan tersaji dalam perhelatan seni bela diri terbesar di dunia tersebut.

Eko mengaku antusias menantikan laga ini dan berharap bisa menyaksikan aksi jual beli serangan terbaik dari para naga yang akan tampil. Terlebih, ia memberi perhatian khusus pada laga di divisinya dan berharap bisa menghadapi salah satu dari keduanya dalam waktu dekat.

Ia menyebut jika Adriano Moraes memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa mempertahankan status juara. Eko percaya jika kemampuan BJJ sang pemilik sabuk dari Brasil ini bisa menahan gempuran Wakamatsu.

"Ini laga yang sangat seru. Moraes begitu baik di atas ground, dan dia memiliki kemampuan BJJ. Dia juga punya kemampuan striking yang bagus," ujar Eko.

Sumber: BeritaSatu.com