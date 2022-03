Marquez: Terima Kasih Fan Indonesia dan Presiden Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com - Sehari setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melakukan konvoi dari Istana Merdeka ke Bundaran HI, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengungkapkan pengalaman menariknya itu lewat postingan di twitter.

Secara khusus, Marquez mengaku senang bisa bertemu Presiden Jokowi dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia selama mengikuti konvoi tersebut.

"Terima kasih kepada semua fan di Indonesia dan Presiden Jokowi atas sambutan hangat ini," cuit Marquez di twitter yang dilengkapi dengan foto dirinya bersama Presiden Jokowi dan aksinya di jalanan ibukota.

¡Gracias a todos los fans y al presidente Jokowi por este recibimiento!🇮🇩

Terima kasih to all the Indonesian fans and President Jokowi for this warm welcome 🇮🇩#IndonesianGP pic.twitter.com/NyadZYxTir