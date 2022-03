Ini Kata Pelatih tentang Performa Gregoria, Rinov/Pitha, dan Adnan/Mychelle

All England 2022

Kamis, 17 Maret 2022 | 22:42 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil mengecewakan diraih satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di ajang bulutangkis All England 2022. Gregoria Mariska Tunjung dipaksa menyerah oleh pebulutangkis Korea unggulan empat, An Se Young 16-21, 4-21.

Sang pelatih yang sekaligus Kabid Pembinaan dan Prestasi Rionny Mainaky menyampaikan catatannya.

"Penampilan Gregoria untuk gim pertama cukup baik dan yakin, itu bisa dilihat dari startnya yang berani menyerang lalu bisa unggul 5-0, 6 -1, 7-2," ujar Rionny, Kamis (17/3/2022).

"Setelah terjadi reli panjang dan buat kesalahan, kepercayaan diri dia mulai hilang. Lalu An Se Young mulai ajak untuk mengikuti pola permainannya, jadi Gregoria mainnya ragu-ragu, merasa strategi dan permainan dia tidak jalan dan tidak siap capai. Itu membuat mainnya tidak bisa all out," tukas Rionny.

Rionny berpesan kepada Gregoria untuk meningkatkan daya juangnya di lapangan.

"Untuk melawan pemain dunia yang peringkatnya di atas 10 besar harus kerahkan seluruh kemampuan dan mempunyai motivasi dan daya juang yang tinggi," tegas Rionny.

"Dia masih terlihat kurang berani dan kalah pada diri sendiri," pungkasnya.

Hasil mengecewakan juga diraih dua ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso. Keduanya sama-sama terhenti di babak pertama.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com