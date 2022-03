Jatuh Dua Kali, Marquez Gagal Lolos ke Q3

Mandalika, Beritasatu.com – Mantan juara dunia Marc Marquez bernasib sial dalam babak pertama kualifikasi (Q1) MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia di mana dia jatuh sampai dua kali yang membuatnya gagal lolos ke babak selanjutnya, Sabtu (19/3/2022).

Pembalap Repsol Honda itu awalnya jatuh di tikungan ke-13 tetapi segera bangkit, naik skuter, dan menuju garasi untuk berganti motor.

Salah satu krunya sempat menunjukkan monitor tablet, sepertinya menjelaskan sisa waktu yang dimilikinya.

Big hitters currently OUT of Q2 🛑@marcmarquez93 @polespargaro @JoanMirOfficial



Final runs going down! 🔄#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/sBFkUBKdCb