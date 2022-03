Marquez Jalani Pemeriksaan Medis

Mandalika, Beritasatu.com – Pembalap Repsol Honda Marc Marquez diterbangkan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis menyusul kecelakaan hebat yang menimpanya saat sesi warm-up di Sirkuit Mandalika, Minggu (20/3/2022).

Repsol Honda membenarkan Marquez dibawa ke rumah sakit di Mataram sebelum diputuskan apakah dia bisa ikut balapan pukul 15:00 Wita nanti.

Marquez terpelanting atau mengalami highside di tikungan ke-7 saat menikung ke kanan dan mendadak ban depannya tertekuk serta hilang kendali dalam kecepatan tinggi.

Marc Marquez in the warm up. Incredible 😳 #MotoGP #IndonesianGP pic.twitter.com/9Gm6GAMdf7