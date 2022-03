Breaking: Jumlah Lap MotoGP Mandalika Dikurangi dari 27 Jadi 20

Mandalika, Beritasatu.com - Jumlah putaran atau lap pada balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit dikurangi dari sebelumnya 27 menjadi 20, demikian informasi dari pihak penyelenggara, Minggu (20/3/2022).

Alasan pengurangan jumlah lap disebutkan karena kondisi trek, tetapi belum ada penjelasan lebih lanjut.

Kebijakan yang sama juga diberlakukan untuk kelas Moto2 yang masih berlangsung saat berita ini dibuat. Di kelas ini, jumlah putaran dipotong dari 25 menjadi 16.

Di media sosial beredar spekulasi bahwa masalah sebenarnya adalah daya tahan ban yang tidak mampu menahan panas permukaan trek Mandalika dalam jarak tempuh yang direncanakan semula.

MotoGP menggunakan ban Michelin, Moto2 menggunakan ban Dunlop.

