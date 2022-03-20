Klasemen Pembalap MotoGP Setelah Grand Prix Mandalika

Mandalika, Beritasatu.com – Fabio Quartararo melesat ke posisi tiga klasemen sementara MotoGP setelah finis kedua di Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika, Minggu(20/3/2022), naik enam tangga dbandingkan posisinya dua pekan silam.
Miguel Oliveira yang menjadi juara diSirkuit Mandalika menempati posisi lima.
Puncak klasemen masih dikuasai oleh Enea Bastianini yang menjuarai Grand Prix Qatar dua pekan lalu, demikian juga posisi kedua yang dipegang Brad Binder.
Marc Marquez yang dinyatakan tidak fit untuk balapan melorot tujuh posisi ke urutan 12.
Berikut klasemen sementara pembalap:
1 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) 30
2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 28
3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 27
4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 25
5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 24
6 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 20
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) 20
8 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 20
9 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 20
10 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 14
11 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) 13
12 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 11
13 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 6
14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 6
15 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 5
16 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 4
17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 3
18 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 2
19 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16) 1
20 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) 1
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Sumber: BeritaSatu.com