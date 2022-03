Ahsan/Hendra Senang Regenerasi Ganda Putra Indonesia

Minggu, 20 Maret 2022 | 17:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan senang dengan proses regenerasi ganda putra Indonesia yang dinilainya berjalan dengan baik menyusul pertemuan mereka dengan juniornya, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dalam final All England 2022.

Pasangan berjuluk The Daddies itu juga mengaku bangga atas terciptanya All-Indonesian Final di All England 2022. Sebab itu bukan semata memastikan satu gelar All England dibawa ke Tanah Air, tetapi juga menjadi bukti kesuksesan regenerasi ganda putra Indonesia.

"Saya senang karena regenerasi di sektor ganda putra sudah berjalan baik. Ada pasangan pelapis yang bisa lolos ke final All England. Ini menunjukkan bahwa regenerasi sudah berjalan dengan baik," ujar Hendra dalam keterangan PBSI.

Hal senada disampaikan Ahsan. Ia berharap proses regenerasi di ganda putra Pelatnas Cipayung bisa makin baik lagi.

"Yang pasti regenerasi sudah berjalan di jalur yang tepat. Saya senang dengan hadirnya Bagas/Fikri bisa ke final. Yang pasti dengan terjadinya all Indonesia final, sudah pasti ada satu gelar juara bisa kita bawa pulang," sebut juara All England 2019 itu.

The Daddies belum lagi mencicipi gelar juara sejak BWF World Tour Finals 2019 di Guangzhou, China. Pada 2021, Ahsan/Hendra juga hanya meraih posisi runner up di BWF World Tour Finals 2020 di Thailand.

Selepas itu, capaian terbaik mereka hanya bisa sampai babak perempat final saat tampil di Prancis Terbuka dan Hylo Open 2021.

