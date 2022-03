Perjalanan Bagas/Fikri di All England: 5 Laga, 4 Kali Tumbangkan Unggulan

Minggu, 20 Maret 2022 | 22:58 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Ganda putra Indonesia Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri tampil luar biasa di turnamen bulutangkis All England 2022.

Mereka sukses menggondol gelar juara di keikutsertaan pertamanya itu. Luar biasanya, dari lima kali pertandingan, empat di antaranya mereka menumbangkan 4 unggulan. Keempatnya ada unggulan 8, 3, 2, dan 1.

Gelar juara dipastikan Bagas/Fikri seusai mengalahkan seniornya unggulan kedua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hari Minggu (20/3/2022). Dalam laga final yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham itu, Bagas/Fikri menang straight gim langsung 21-19, 21-13.

Hasil ini menyempurnakan perjalanan Bagas/Fikri yang di babak-babak sebelumnya secara mengejutkan berhasil menumbangkan lawan-lawan kuat. Dari mulai menumbangkan juara dunia yang juga unggulan ketiga Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) hingga ganda nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Perjalanan Bagas/Fikri di All England 2022:

1. Babak 32 besar vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia) 21-18, 21-19

2. Babak 16 besar vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia/8) 24-22, 13-21, 21-17

3. Babak Perempat Final vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang/3) 16-21, 21-16, 22-20

4. Babak Semi Final vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia/1) 22-20, 13-21, 21-16

5. Babak Final vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia/2) 21-19, 21-13.

