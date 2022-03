MotoGP Mandalika Sukses, Nama Rara dan Risman Turut Harum

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia sukses menggelar ajang balap MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/3/2022). Perhelatan Moto3, Moto2 dan ditutup dengan MotoGP berjalan aman meski diwarnai beberapa insiden.

Kecelakaan yang dialami Marc Marquez dalam sesi pemanasan yang membuatnya harus absen di balapan sesungguhnya ditambah hujan yang mengguyur Mandalika jelang MotoGP dihelat menjadi drama tersendiri.

Selain dua kejadian itu, ada dua nama yang turut mewarnai balapan pertama MotoGP di Indonesia dalam 25 tahun terakhir. Mereka adalah Raden Rara Istiani Wulandari dan Rasman.

Siapa mereka? Rara Istiani Wulandari melejit namanya setelah dinilai berhasil membantu mengendalikan hujan deras yang sempat mengguyur Sirkuit Mandalika. Pawang hujan kelahiran Papua yang besar di Yogyakarta ini mampu menarik perhatian penonton, tim balap dan juga para pembalap ketika menjalankan ritual menyusuri trek dengan membawa wadah kuningan yang dipukul-pukul.

Akun twitter MotoGP pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Rara menghentikan hujan.

THANK YOU for stopping the rain! 😅#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/zv7mUB8DPr