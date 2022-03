Rara Si Pawang Hujan MotoGP Mandalika Dibayar Ratusan Juta

Lombok Tengah, Beritasatu.com - Pergelaran MotoGP 2022 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga dihebohkan dengan aksi seorang wanita bernama Raden Rara Istiati Wulandari, atau akrab disebut Rara sebagai Pawang Hujan Mandalika.

Aksinya sempat viral saat Rara mengenakan jaket berwarna merah dan hitam sambil berjalan-jalan tanpa alas kaki di area pit stop sambal membawa sebuah benda yang digunakan untuk mengusir hujan deras yang sempat mengguyur Sirkuit Mandalika.

Rara mengatakan diperintahkan oleh pihak ITDC dan MGPA serta komandan lapangan Hadi Tjahjanto untuk memindahkan hujan ke tempat lain, agar tidak event balapan terlaksana dengan baik.

“Saya diperintahkan oleh bos ITDC, MGPA untuk memindahkan hujan dan membuat lintasan sirkuit dan area sirkuit tetap lembap, sehingga para pembalap lebih nyaman dan penonton tidak kepanasan,” ungkapnya.

THANK YOU for stopping the rain! 😅#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/zv7mUB8DPr