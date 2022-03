Deretan Duel Akbar Akan Tersaji di One X Akhir Pekan Ini

Senin, 21 Maret 2022 | 16:56 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship akan menghadirkan ajang spesial, One X di Singapore Indoor Stadium pada Sabtu (26/3/2022). Ajang seni bela diri terbesar sepanjang sejarah tersebut akan menampilkan deretan pertarungan akbar di antaranya lima perebutan gelar juara dunia, satu laga final grand prix dan laga istimewa MMA vs Muay Thai.

One X menjadi simbol perayaan satu dekade One Championship dan menampilkan berbagai spektrum bela diri mulai dari Muay Thai, kickboxing, seni bela diri campuran (MMA), hingga submission grappling. Ajang ini akan terbagi ke dalam tiga bagian yakni One X: Grand Finale, One X: Part II, dan One X: Part I.

OneX: Grand Finale merupakan puncak acara yang digelar pada Sabtu, 26 Maret, pukul 19.00 WIB. Di partai puncak, Angela Lee akan berhadapan dengan Stamp Fairtex untuk memperebutkan gelar juara Dunia One Women’s Atomweight. Sebagai juara bertahan, Angela Lee telah berada di singgasana selama enam tahun dan tak pernah terkalahkan di divisinya. Di sisi lain, Stamp punya keyakinan untuk menumbangkan penguasa lama berkat kemampuan striking cantik dan memukau.

Stamp bukanlah nama sembarangan. Ia pernah menyandang sabuk Juara Dunia OneAtomweight Kickboxing dan Muay Thai dan meraih tempat untuk menantang Angela Lee usai memenangi turnamen One Women’s Atomweight World Grand Prix akhir tahun lalu. Jika berhasil mengalahkan sang idola, maka Stamp akan jadi orang pertama yang mencicipi gelar juara dunia dalam tiga olahraga berbeda yakni MMA, Muay Thai, dan kickboxing.

BACA JUGA Angela Lee Antusias Saksikan Duel Rodtang vs Demetrious Johnson di One X

One X: Grand Finale juga akan menampilkan super-fight antara Demetrious Johnson melawan Rodtang Jitmuangnon. Keduanya dikenal sebagai petarung terbaik sepanjang masa dalam disiplin masing-masing. “Mighty Mouse” adalah juara dominan dalam MMA, sementara Rodtang merupakan monster dalam Muay Thai yang susah dirobohkan.

Ajang puncak ini juga akan menampilkan empat laga ciamik lain termasuk dua perebutan gelar sabuk juara dunia.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com