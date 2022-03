Semifinal Swiss Terbuka, Ini Catatan Fajar/Rian Lawan Ganda Kuat Malaysia

Sabtu, 26 Maret 2022 | 10:56 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Ujian berat akan dilakoni ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dalam lanjutan turnamen bulutangkis Swiss Terbuka 2022. Hari Sabtu (26/3/2022) mereka menantang pasangan kuat Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak semifinal.

"Kita tahu pasangan Malaysia kebanyakan mengandalkan defend, mereka kuat, dan tidak gampang mati. Jadi antisipasinya kita harus sabar di bola belakangnya, lebih mengatur dan jangan terburu-terburu ingin mematikan dalam satu atau dua kali pukulan," jelas Rian.

"Persiapannya jaga kondisi, tidur, dan makan yang bagus. Kita belum pernah menang lawan mereka. Jadi lebih akan main nothing to lose saja, fokus poin per poin," lanjutnya.

Fajar/Rian sukses mencapai babak semifinal setelah sebelumnya menaklukkan pasangan Malaysia lainnya, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Dalam laga perempat final yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel Jumat (25/3/2022) kemarin tersebut, Fajar/Rian menang rubber game 21-12, 9-21, 22-20.

"Pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah bisa menyelesaikan prtandingan dengan lancar tanpa cedera dan bisa menang," tutur Rian selepas pertandingan.

Sumber: BeritaSatu.com