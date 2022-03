Pemenang Bright Race Challenge Nikmati MotoGP Mandalika

Senin, 28 Maret 2022 | 13:45 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Para pemenang Bright Race Challenge saat menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Para pemenang Bright Race Challenge menikmati keseruan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok.

Ada 10 orang pemenang yang berhasil melewati challenge lap 1 sampai 5. Bright Race Challenge yang diadakan melalui Instagram @brightstore.indonesia pada 1-10 Maret 2022.

Ada lima nama yang berhak berangkat ke Pertamina Grand Prix Of Indonesia. Lima pemenang lainnya berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1 juta dan official merchandise dari Pertamina Grand Prix Of Indonesia.

Setelah diumumkannya para pemenang, diadakan awarding dan closing ceremony Bright Race Challenge yang digelar di Community Hub SPBU MT. Haryono pada Sabtu (12/3/2022). Acara dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Retail, Iin Febrian, yang menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang.

Pada Jumat (18/3/2022), kelima peserta yang memenangi nonton gratis Pertamina Grand Prix of Indonesia tersebut diberangkatkan dan mendarat di Mandalika. Begitu tiba, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk langsung menjelajah berbagai tempat di Lombok pada hari itu juga.

Mereka diajak menyaksikan secara langsung sesi kualifikasi dari Moto3 hingga MotoGP. Puncakanya, ketika event digelar pada Minggu (20/3/2022).

