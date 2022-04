Pertama Kali, Aprilia Rebut Pole Position MotoGP Lewat Espargaro

Beritasatu.com – Pembalap tim Aprilia Aleix Espargaro mengukir sejarah untuk timnya dengan merebut pole position di Grand Prix Argentina, Sabtu (2/4/2022) waktu setempat atau Senin pagi WIB. Ini untuk pertama kalinya pabrikan sepeda motor Italia tersebut bisa menguasai posisi start terdepan di era MotoGP.

Espargaro mencatat waktu terbaik 1 menit 37,688 detik di putaran terakhir yang dilakukannya, menggusur pembalap Pramac Ducati Jorge Martin ke posisi dua dengan selisih 0,151 detik.

Sebelum ini, terakhir kali pembalap Spanyol itu merebut pole terjadi di Barcelona musim 2015 saat dia masih membela tim Suzuki.

Hanya Espargaro dan Martin yang bisa menembus waktu 1 menit 37 detik di Argentina hari tersebut.

Pembalap Mooney VR46 Luca Marini juga tampil mengesankan di babak akhir kualifikasi dengan merebut posisi ketiga, membuktikan bahwa Ducati mulai bisa bersaing di Sirkuit Termas de Rio Hondo yang belum pernah bisa ditaklukkan motor tersebut.

Pol Espargaro, adik si pemegang pole, mampu bangkit untuk merebut posisi empat di atas motor Honda setelah di sesi latihan bebas sempat terjatuh dan kemudian terlihat kesulitan untuk bersaing. Dia harus mengawali kualifikasi dari babak pertama karena gagal menembus 10 besar di latihan bebas yang terakhir.

Satu lagi motor Aprilia yang ditunggangi Maverick Vinales berada di posisi kelima. Di sesi latihan yang terakhir, dua motor Aprilia mendominasi waktu putaran tercepat dan tidak bisa disaingi para pembalap lain.

Juara dunia Fabio Quartararo harus puas berada di urutan enam dan sempat terlibat insiden dengan pembalap Ducati Jack Miller yang melambat di trek dan menghalangi upaya si pembalap Yamaha untuk melakukan time attack di tiga menit terakhir babak kualifikasi.

Quartararo yang terlihat sangat kesal akhirnya menghentikan upayanya dan gagal mempertajam waktu putaran dia. Insiden dua pembalap itu mengulangi peristiwa di Sirkuit Mandalika dua pekan lalu -- ketika itu Miller yang menuduh Quartararo membalap dengan sembrono di dekatnya.

Traffic on @FabioQ20's fast lap! ⚔️



It's busy out there! 💨#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Z9dVxyj3BH