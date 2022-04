Jack Miller Dipenalti Tiga Grid di MotoGP Argentina, ini Penyebabnya

Beritasatu.com – Pembalap Ducati Lenovo Jack Miller terkena penalti turun tiga posisi start di Grand Prix Argentina menyusul insiden dengan juara dunia Fabio Quartararo di babak kualifikasi Sabtu (2/4/2022) waktu setempat atau Minggu pagi WIB.

Panitia penyelenggara menilai Miller menghalangi laju motor Quartararo di menit-menit terakhir kualifikasi.

Saat itu si pembalap Yamaha sedang berusaha melakukan time attack untuk merebut pole position di Sirkuit Termas de Rio Hondo, tetapi pada tikungan ke-7 terjebak oleh motor Miller yang bergerak lambat di trek.

Posisi Miller berada di racing line dan titik pengereman di mulut tikungan, sehingga Quartararo terhalang dan gagal melakukan putaran terbaiknya. Catatan waktu Quartararo menempatkannya di urutan enam kualifikasi.

Traffic on @FabioQ20's fast lap! ⚔️



It's busy out there! 💨#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Z9dVxyj3BH