Demi 5 Besar One Championship, Adrian Siap Lawan 2 Lawan dalam Semalam

Senin, 4 April 2022 | 18:25 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Adrian Mattheis (Foto: One Championship)

Jakarta, Beritasatu.com - Adrian "Papua Badboy" Mattheis berambisi menembus peringkat lima besar divisi strawweight One Championship. Nama Adrian kian melejit setelah mengalahkan Alex Silva lewat technical knockout (TKO) lima detik sejak ronde kedua berjalan dalam gelaran One: Lights Out pada 11 Maret lalu.

Kemenangan tersebut membuat Silva terlempar dari lima besar, tetapi belum cukup untuk mengantarkan Adrian ke posisi tersebut.

Meski berbau kontroversi karena Silva dianggap masih bisa melanjutkan laga, pada akhirnya keputusan wasit sudah bulat. Raihan tersebut pun mempertajam rekor MMA profesional Adrian menjadi 10-5 dengan sembilan kemenangan di antaranya diraih lewat penyelesaian.

Saat ini, peringkat kelima ditempati oleh Jeremy Miado yang keluar sebagai pemenang dalam duel derbi Filipina melawan Lito Adiwang di One X akhir Maret lalu. Namun, posisinya juga masih rawan tergusur karena ada beberapa penantang lain yang siap merangsek kapan pun kesempatan datang.

Di One X juga terdapat laga antara Senzo Ikeda melawan Ryuto Sawada. Sebelumnya, Ikeda juga menang melawan Elipitua Siregar pada Januari lalu. Dengan modal dua kemenangan beruntun tahun ini, peluang Ikeda untuk menembus lima besar jadi cukup terbuka.

