Ini Video Petenis Tampar Lawan Setelah Kalah

Jakarta, Beritasatu.com - Pengaruh tamparan Will Smith kepada Chris Rock di Oscar 2022 tidak terbatas pada dunia perfilman, bisnis pertunjukan, atau bahkan olahraga. Agresi fisik ini bahkan sudah ditiru di turnamen tenis amatir di Afrika tepatnya di Ghana.

Petenis remaja asal Prancis tertangkap kamera menampar lawannya seusai keduanya bersalaman. Dia memang diunggulkan dalam partai tersebut namun kalah. Sikap tak terpuji ini dilakukan Michael Kouame, 15 tahun kepada lawannya petenis tuan rumah Raphael Nii Ankrah, 16 tahun.

Setelah pertandingan usai, keduanya bersalaman. Kouame menyalami lawan dengan tangan kanan, namun tangan kirinya kemudian menampar Ankrah. Kejadian ini tentu saja mengejutkan penonton dan memicu kericuhan.

Koame adalah unggulan teratas turnamen yang berlangsung di Stadion Olahraga Accra di ibu kota Ghana ini. Seperti yang terlihat dalam video, pria Prancis itu menyapa lawannya dengan tangan kanannya dan di luar dugaan, dia menamparnya Ankrah dengan tangan kiri.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ