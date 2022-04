Sunny Misty: Banyak Tantangan Gowes di Dalam Kota

Jakarta, Beritasatu.com – Nama Sunny Misty tentu sudah tidak asing lagi di kalangan pegowes. Ia punya cerita terkait banyaknya tantangan saat gowes di dalam kota, khususnya Jakarta.

Sejak kecil, Misty begitu sapaan akrabnya, mengecap dunia pendidikan sekolah, kuliah hingga bekerja di Belanda. Ia selalu menggunakan sepeda ke mana-mana. Bahkan, saat bekerja sebagai konsultan komunikasi dan juga paruh waktu sebagai dosen mengajar marketing dan komunikasi.

“Saya masih kecil, tidak ada pilihan selain bersepeda. Jadi, itu adalah sebuah kebutuhan dan kegiatan bersepeda itu adalah sesuatu yang sangat fungsional. Dari situ, dari sesuatu yang sangat fungsional akhirnya saya makin suka. Kalau sehari tidak sepedaan, kayaknya ada suatu yang hilang ya,” ujar Misty sebagaimana dikutip dari akun Instagram @id.velocity pada Sabtu (9/4/2022).

BACA JUGA Velocity, Komunitas Baru untuk Kamu Para Pesepeda

Menurutnya, dari sesuatu yang fungsional tersebut akhirnya menjadi sesuatu yang rekreasional dan kemudian menjadi hobi.

“Saya bilang ya, itulah mengapa saya tumbuh dengan mencintai sepeda. Dan pertama, saya punya onthel Batavus yang second. Makin lama karena makin suka sepedaan, makin suka makin lama on the road on the saddle. Jadi, saya beralih ke road bike ini ya, sudah saya mulai ke mana-mana ya. Mulai coba nanjak, mulai coba touring ke tempat-tempat yang agak lebih jauh, coba 100 km dan di situlah saya lihat benefit-nya. Keuntungan fisik kita, adalah makin kuat,” katanya.

Kegiatan gowes tidak hanya bagus kesehatan jantung tetapi juga berguna bagi kesehatan mental serta spirit seperti melakukan meditasi di atas sepeda. Dia menjelaskan, saat berada di tempat yang lingkungan indah, akan memberikan pengaruh spiritual.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com