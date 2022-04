Charles Leclerc Sukses Naik Podium Juara GP Australia

Jakarta, Beritasatu.com - Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc sukses mengamankan gelar juara F1 Grand Prix Australia 2022 di Sirkuit Albert Park, Minggu (10/4/2022) siang WIB. Nasib sial justru dialami Max Verstappen yang gagal menyentuh garis finis.

Dominasi Leclerc sudah terlihat sejak start dan berhasil dipertahankan selama 58 lap balapan berlangsung. Meski terus dibuntuti oleh duo Red Bull Racing, Max Verstappen dan Sergio Perez, Leclerc tetap tampil tenang.

Mengikuti di urutan empat dan lima ada duo Mercedes AMG-Petronas, Lewis Hamilton dan George Russell.

BACA JUGA Mobil Tim McLaren Mendadak Kencang di Australia, Ini Alasannya

Leclerc harus berjuang sendirian setelah rekannya Carlos Sainz Jr tergelincir dan membuat mobilnya keluar dari lintasan. Dia pun tidak bisa melanjutkan balapan.

Memasuki lap ke-24, terdapat perubahan di urutan lima besar karena para pembalap banyak yang masuk ke pitstop. Kali ini, Leclerc dibuntuti oleh Verstappen, Russell, Fernando Alonso (Alpine), dan Perez. Sementara Hamilton saat ini berada di urutan enam.

Nasib sial harus didapat pembalap Aston Martin, Sebastian Vettel karena mobil yang dia kemudi tergelincir sehingga tidak dapat melanjutkan balapan sama seperti Sainz. Pada lap ke-27, Verstappen hampir saja bisa merangsek naik ke posisi pertama. Namun Leclerc tampil sangat baik di balapan kali ini.

BACA JUGA Steward Sebut Tak Ada Pelanggaran Kecepatan, Leclerc Bisa Pertahankan Posisinya

Dia mampu menutup peluang Verstappen untuk melakukan manuver. Petaka bagi Red Bull terjadi di lap ke-39 setelah Verstappen terpaksa tidak bisa melanjutkan balapannya karena dia mencium bau cairan di dalam mobilnya. Terlihat api keluar dari bagian ujung knalpot.

Memasuki 10 lap terakhir, pilot jet darat Scuderia Ferrari itu masih terus melenggang dengan sangat nyaman. Belum ada perlawanan yang berarti kepada Leclerc. Belum ada perubahan pada posisi lima besar hingga balapan menyisakan lima lap terakhir dan menyentuh garis finis.

Hasil F1 GP Australia 2022:

Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 58 Laps

Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing + 20.524s

George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 25.593s

Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 28.543s

Lando Norris GBR McLaren F1 Team + 53.303s

Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team + 53.737s

Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team + 61.683s

Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen + 68.439s

Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri + 76.221s

Alexander Albon THA Williams Racing + 79.382s

Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen + 81.695s

Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team + 88.598s

Mick Schumacher GER Haas F1 Team + 1 Lap

Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team + 1 Lap

Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri + 1 Lap

Nicholas Latifi CAN Williams Racing + 1 Lap

Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team + 1 Lap

DNF Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing

DNF Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

DNF Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari

*DNF = Gagal Finis





Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: F1