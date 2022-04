Joshua Pacio Menanti Pemenang Laga Jarred Brooks vs Bokang Masunyane

Singapura, Beritasatu.com - Sebagai juara dunia One Strawweight, Joshua Pacio menantikan satu laga khusus dalam ajang One Championship bertajuk One: Eersel vs Sadikovic yang dihelat di Singapore Indoor Stadium pada 22 April 2022.

Seniman bela diri campuran yang dikenal dengan julukan “The Passion” tersebut menaruh perhatian lebih pada laga antara Jarred Brooks melawan Bokang Masunyane. Ini lantaran pemenang dari duel ini akan menjadi penantang berikutnya bagi sang penguasa divisi.

BACA JUGA Dua Laga Kejuaraan Dunia One Championship Tersaji Akhir April

"Saya tidak sabar menunggu. Kita tahu betapa eksplosifnya kedua atlet ini. Mereka datang dari latar belakang gulat, jadi akan sangat menarik untuk melihat jalannya laga sekaligus siapa lawan berikutnya bagi saya," ujar Pacio.

Pentolan Team Lakay dari Filipina ini juga memprediksi terkait jalannya laga. Menurutnya, Jarred Brooks akan keluar sebagai pemenang.

"Bagi saya, penampilan Brooks lebih mengesankan. Dia telah melawan dua dari lima penantang teratas dan mengalahkannya, tetapi saya juga tak melupakan penampikan Bokang yang mengalahkan Rene (Catalan) yang kala itu ada di peringkat lima besar. Dia mampu menidurkan Rene dengan cepat," ujar mantan atlet wushu ini.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com