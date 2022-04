Jadi Korban Begal, Petinju Amir Khan Kehilangan Arloji

Jakarta, Beritasatu.com - Petinju Inggris, Amir Khan mengungkapkan dirinya menjadi korban aksi begal dua pria bersenjata yang menodongkan pistol saat dia menyeberang jalan di Leyton, sebelah Timur London.

Melali akun Twitter resminya, Khan menceritakan, insiden itu berlangsung pada Senin (18/4/2022) malam waktu setempat. Saat itu Khan sedang bersama istrinya, Faryal Makhdoom.

Tiba-tiba ada dua orang berlari menghampiri Khan saat mereka menyeberang jalan. Para pelaku lalu menodongkan pistol ke wajah Khan dan meminta pria berusia 35 tahun itu menyerahkan arlojinya.

Setelah mendapat apa yang mereka mau, pelaku kemudian meninggalkan Khan dan istrinya.

"Hanya jam tangan yang diambil saat perampokan bersenjata di Leyton, Barat London," tulisnya.

"Saya tengah menyeberang jalan bersama Faryal, dan untungnya dia berada beberapa langkah di belakang saya. Dua orang berlari ke arah saya dan meminta jam tanganku sembari menodongkan senjata ke wajahku. Namun yang paling penting, kami semua selamat," beber Amir Khan.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.