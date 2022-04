Ada Valentino Rossi Nongol di MotoGP Portugal

Portimao, Beritasatu.com - Valentino Rossi kembali ke paddock MotoGP, untuk pertama kalinya sejak pensiun pada akhir tahun lalu. Juara kelas utama tujuh kali itu memantau Latihan Bebas 3 di Grand Prix Portugal dari garasi Tim Balap Mooney VR46 miliknya sendiri, dengan pembalapnya Luca Marini dan rookie Marco Bezzecchi.

Rossi mengakhiri karier gemilangnya sebagai pembalap setelah 26 tahun berkompetisi. Setelah pensiun, dia beralih menjadi pembalap mobil dengan mengendarai Audi GT3 dengan Tim WRT di GT World Challenge Europe.

Penampakan sang legenda pun ditampilkan di media sosial MotoGP.

"Wajah yang familiar! Sambutan selamat datang terhangat untuk seorang kawan lamam seorang legenda #MotoGP, juara dunia sembilan kali @ValeYellow46!," cuit akun @MotoGP.

Now there's a familiar face! πŸ™Œ



The warmest welcome back to an old friend, a #MotoGP Legend, the 9-time World Champion @ValeYellow46! πŸ‘‹#PortugueseGP πŸ‡΅πŸ‡Ή pic.twitter.com/ZHveSRbZCe