SHGC dan Komunitas Golf Gobar Sambil Berbagi Berkah

Sentul, Beritasatu.com - Dengan menggandeng 15 komunitas golf, Sentul Highlands Golf Club (SHGC) kembali mengadakan golf bareng (gobar) sebagai acara tahunan sambil berbagi berkah kebaikan. Lewat “Sharing and Caring with Golf Community and Anak Yatim”, para pegolf bertanding sambil berkegiatan sosial memberi santunan sembari bersilaturahmi.

Commercial Director SHGC, Aida Ristany mengatakan berbekal lampu hijau dari pemerintah untuk kembali mengadakan sports event, pihaknya memanfaatkan momentum di bulan yang baik ini untuk kembali menyelenggarakan gobar.

"Selain itu juga kegiatan berbagi kepada warga sekitar, khususnya yatim piatu, kaum dhuafa, serta ojek online yang didukung oleh beberapa komunitas golf ternama di area Jabodetabek,” kata dia pada keterangannya Sabtu (23/4/2022).

Selama kegiatan berlangsung, bersama komunitas golf The Golfers, GIFT UI, Hore-Hore, EnjoyGolf, CGC, Nyengir Golf, Bimmer, Cah Golep, Ceria, 37/2004, Siksam, Panci Baskom, MBOIG, UFGC, Grezzy berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 263.954.000. Terdapat puluhan pegolf baik atlet profesional seperti Rory Hie maupun pegolf amatir ikut ambil bagian dalam kegiatan berolahraga sekaligus beramal ini.

Donasi yang terkumpul tersebut dialokasikan kepada 10 yayasan yatim piatu dan 50 anak sebagai perwakilan area Bogor dan sekitarnya dalam bentuk uang tunai dan juga paket sembako.

Sumber: BeritaSatu.com