Tidak Ada yang Retak, Bagnaia Tunggu Izin Balapan di Portugal

Beritasatu.com – Fransesco Bagnaia sudah menjalani pemeriksaan medis awal dan hasilnya adalah tidak ada tulang yang retak setelah dia terpelanting dan jatuh dari motornya saat babak pertama kualifikasi MotoGP di Sirkuit Algarve, Portugal, Sabtu (23/4/2022).

Pembalap Ducati Lenovo itu jatuh bersama motornya setelah berjudi menggunakan ban slick di trek yang sebagian masih tergenang air hujan. Dua pembalap lainnya yaitu Enea Bastianini dan Remy Gardner juga mengalami hal yang sama, tetapi dampaknya tidak separah Bagnaia.

Dia tampak kesakitan dan tidak segera bangun usai terjatuh. Meskipun kemudian mampu berdiri dan berjalan sendiri, dia akhirnya dijemput ambulans dan dibawa ke fasilitas medis di sirkuit.

Hasil pemeriksaan awal di sirkuit tidak menemukan keretakan pada tulang bahu kanannya yang menghantam aspal dengan sangat keras, demikian penjelasan dari tim Ducati lewat Twitter.

Setelah itu Bagnaia dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

A slick tyre gamble that didn't pay off! 🥺



After this crash in #MotoGP Q1, @PeccoBagnaia will be reviewed tomorrow morning 🤞#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/WlA5emX16g