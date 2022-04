Video: Miller Tabrak Mir di Grand Prix Portugal

Beritasatu.com – Grand Prix Portugal berakhir dramatis bagi Jack Miller dan Joan Mir yang terjatuh hanya tujuh putaran menjelang finis padahal mereka berdua sebetulnya berpeluang besar finis di atas podium, Minggu (24/4/2022).

Dalam insiden tersebut, Miller menyalip Mir di trek lurus setelah garis start/finis, tetapi di tikungan pertama dia kehilangan kendali karena terlampau kecil sudut kemiringannya dan juga tampaknya dia terlambat mengerem.

Motor Ducati yang dikendarai Miller langsung ambruk dan menyeret penunggangnya di aspal. Sial bagi Mir, saat itu dia sedang menempel Miller di sebelah kiri, tepat di arah laju motor Miller yang sudah ambruk.

Dalam kondisi tersebut tidak ada yang bisa dilakukan Mir untuk menghindar. Meskipun dia berusaha menegakkan motornya, tidak ada ruang menghindar. Bagian samping motor Suzuki Mir dihantam Ducati dan dia ikut jatuh bertumpukan dengan Miller, terseret ke arah gravel.

A devastating end to two strong rides 🥺@jackmilleraus and @JoanMirOfficial's Sunday ended in the Turn 1 gravel trap 💥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/sc6qnM4FwM