Adegan Ngeri 11 Pembalap Moto2 Jatuh Beruntun

Beritasatu.com – Ajang Moto2 Grand Prix Portugal diwarnai peristiwa sangat dramatis ketika 11 pembalap jatuh secara beruntun di tikungan yang sama dan sedikitnya satu motor terbakar pada putaran kesembilan, Minggu (25/4/2022).

Mereka yang jatuh termasuk enam pembalap yang saat itu berada di posisi paling depan.

Balapan dimulai dalam kondisi kering tetapi kemudian datang hujan yang tidak merata dan menggenangi tikungan kedua. Para pembalap yang menggunakan ban slick tidak menyadari kondisi tersebut dan melaju seperti biasa.

Tiga pembalap terdepan bertarung ketat, yaitu berturut-turut Aron Canet (tim FlexBox HP40) yang start dari pole position, Cameron Beaubier (American Racing), dan Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia). Masuk tikungan kedua, Canet terjatuh paling dulu, disusul dua pembalap di belakangnya.

Mereka semua terseret ke gravel.

Beberapa detik kemudian para pembalap di rombongan kedua juga berjatuhan, termasuk Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia), Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo), Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing), Albert Arenas (Autosolar GasGas Aspar), Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), Zonta van den Goorbergh (RW Racing), dan Simone Corsi (MV Agusta Forward Racing).

