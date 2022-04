Akhir Pekan yang Aneh Bagi Duo Suzuki di Portugal

Beritasatu.com – Dua pembalap Suzuki Ecstar Alex Rins dan Joan Mir lagi-lagi mendapatkan hasil bertolak belakang selama Grand Prix Portugal akhir pekan kemarin.

Pada babak kualifikasi Sabtu (23/4/2022), Mir berhasil merebut posisi start kedua sementara Rins terpuruk di urutan 23.

Namun, saat race day Minggu, Rins berhasil finis keempat sedangkan Mir jatuh dan gagal mendapat poin.

Rins patut diacungi jempol karena mampu meningkat 19 posisi selama balapan. Bahkan di putaran pertama saja, dia mampu naik 13 tangga setelah hanya lima tikungan!

Berkat perjuangannya, Rins total mengumpulkan 69 poin, sama seperti perolehan pemimpin klasemen Fabio Quartararo.

“Poin ini sangat penting, dan saya senang bisa merambat naik di klasemen karena saya sekarang di urutan kedua dengan poin yang sama seperti Fabio,” kata Rins dalam pernyataan yang diterima Beritasatu.com.

“Jujur saja, saya meyakini potensi diri hari ini, bahkan meskipun terlihat sangat sulit karena jauh di belakang. Hasil hari ini dan kemarin amat sangat kontras, karena kemarin kami tidak yakin akan bisa melakukan selebrasi, tetapi sekarang saya bisa senang dengan hasil balapan,” imbuhnya.

