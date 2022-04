One Championship Jalin Kerja Sama dengan Prime Video

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship dan Prime Video telah mengumumkan kerja sama jangka panjang untuk menyiarkan langsung 12 ajang seni bela diri One Championship per tahun. Tayangan langsung tersebut akan tersedia secara eksklusif di Prime Video pada jam tayang utama (prime time) Amerika Serikat dan Kanada.

One merupakan organisasi seni bela diri terbesar di dunia yang telah memantapkan posisinya sebagai salah satu dari lima properti olahraga global terbesar dalam hal viewership dan engagement. Gelaran One Championship menampilkan atlet kelas dunia dari berbagai spektrum seni bela diri termasuk MMA, Muay Thai, kickboxing, submission grappling, dan disiplin lainnya.

“One Championship sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan Prime Video, salah satu penyedia konten premium olahraga terbesar di dunia, untuk membawa ajang langsung kami lebih dekat kepada penggemar di AS dan Kanada," ujar Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong dalam siaran pers, Kamis (28/4/2022).

"Sebagai organisasi seni bela diri terbesar di dunia, kami percaya kolaborasi dengan Prime Video akan memberi kami cakupan yang lebih luas untuk menjangkau audiens di Amerika Utara yang haus akan produk otentik dan berbeda yang tidak bisa ditemukan pada organisasi lainnya. Kami pun tak sabar untuk menampilkan seniman bela diri terhebat di muka bumi beraksi di Circle ONE Championship lewat Prime Video," sambungnya.

Sambutan hangat sang CEO juga diamini oleh Marie Donoghue selaku Vice President of Global Sports Video di Amazon.

Ia mengungkapkan jika fakta bahwa One Championship memberi ruang yang sama besarnya bagi para atlet perempuan untuk menunjukkan kehebatan mereka menjadi salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini.

“Kami bangga bisa menambahkan tayangan eksklusif One Championship ke dalam daftar tayangan live olahraga premium milik kami. Selain menawarkan berbagai disiplin seni bela diri, One Championship juga memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam mengangkat atlet perempuan dengan adanya lima Juara Dunia perempuan," ujar Marie Donoghue.

Prime Video merupakan bagian dari Amazon, salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini. Platform streaming penyedia konten digital ini dapat dinikmati di berbagai belahan dunia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga AS dan Kanada.

