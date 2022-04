Ini Lawan Wakil Indonesia di Perempat Final Kejuaraan Asia

Manila, Beritasatu.com - Delapan wakil Indonesia akan berlaga di perempat final Kejuaraan Bulutangkis Asia 2022 di Manila, Filipina, Jumat (29/4/2022).

Wakil Indonesia tersebut yakni tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Sementara di nomor ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Tim Indonesia di ganda putri yakni Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Sementara wakil Indonesia pada nomor ganda campuran adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Para wakil Indonesia akan tampil di lapangan 1 dan 2 Muntinlupa Sports Complex, Manila. Pertandingan akan dimulai pukul 16.00 waktu Manila atau 15.00 WIB.

Salah satu wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, ke perempat final setelah menaklukkan Kenta Nishimoto dari Jepang dengan skor 21-14, 13-21, 21-13. Sementara ganda putra Fajar/Rian membukukan kemenangan atas pasangan Tiongkok, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi dengan skor 21-19, 18-21, 21-19.

"Puji Tuhan bisa melewati pertandingan dengan lancar dan tanpa cedera. Bersyukur juga bisa menang. Kalau soal permainan kurang lebih sama dengan sebelumnya, sudah cukup baik. Hanya yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana mengatur permainan saat menang angin," kata Ginting lewat informasi tertulis PP PBSI di Jakarta.

Jadwal wakil Indonesia di perempat final Kejuaraan Asia 2022, Jumat (29/4/2022):

Tunggal Putra:

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Weng Hong Yang (Tiongkok)

2. Jonatan Christie vs Loh Kean Yew (Tiongkok)

3. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Li Shi Feng (Tiongkok)

Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

2. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Ganda Putri

1. Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Du Yue/Li Wen Mei (Tiongkok)

Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Tiongkok)

2. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)

Sumber: BWF