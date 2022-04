Marquez Jatuh Dua Kali dalam Satu Putaran, Pedrosa Turun Tangan

Beritasatu.com – Ada adegan unik di hari pertama Grand Prix Spanyol, Jumat (29/4/2022), ketika pembalap Repsol Honda Marc Marquez terjatuh dua kali beruntun dalam satu putaran saat latihan bebas (free practice) kedua.

Pada sesi tersebut, dia awalnya jatuh di tikungan keenam Sirkuit Jerez, lalu bangkit dan kembali melanjutkan putarannya. Sayangnya di tikungan kesembilan motornya kembali tergelincir karena melindas lintasan basah di trek.

Marquez pun meninggalkan motornya dan berjalan keluar, di mana sudah menunggu tim evakuasi. Ternyata, marshal yang ditugaskan mengevakuasi dia bukan sembarang marshal.

Dia adalah legenda Repsol Honda Dani Pedrosa, yang sudah menunggu di atas skuter lengkap dengan helm. Tanpa banyak bicara lagi, Pedrosa segera menarik gas begitu Marquez duduk di boncengan menuju ke garasi.

Sebagai catatan, Pedrosa bukan lagi pembalap Repsol Honda, dan resminya dia juga bukan seorang marshal.

Pembalap Spanyol itu sekarang bertugas sebagai pembalap uji atau test rider tim KTM dan menjemput Marquez dengan atribut KTM pula.

Ini Penyebabnya

Menurut pernyataan Honda, sepanjang hari itu Marquez memang melakukan sejumlah eksperimen dengan setingan dan komponen sepeda motor berbeda.

One tiny tip off followed by another! 💥 @marcmarquez93 picked his bike up after one crash in #MotoGP FP2 only to be lucklessly brought down again by a small damp patch on track! 😮 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/8OEeLSpiD7