Video: Terbentur di Bagian Sensitif, Quartararo Menderita 5 Menit

Beritasatu.com – Pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengalami kecelakaan yang cukup menakutkan saat sesi free practice pertama (FP1) Grand Prix Spanyol, Jumat (29/4/2022), di mana motornya mendadak kehilangan kendali dan dia terpelanting jatuh.

Meskipun juara dunia MotoGP itu mampu segera bangkit dan berusaha kembali naik motor, tidak lama berselang dia tampak kesakitan sambil memegang area sensitifnya.

Tayangan ulang menunjukkan bahwa ketika motornya jatuh berputar di area trek yang masih basah, dia terbentur ban belakang.

“That hurts!” kata komentator televisi MotoGP.

A crash which connected right where you don't want it! 😅 @FabioQ20 had an interesting slip off in #MotoGP FP1! #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nIn8mvctIj