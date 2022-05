Nyaris Jatuh, Marquez “Diselamatkan Penonton”

Beritasatu.com – Marc Marquez sangat bersyukur bisa menuntaskan Grand Prix Spanyol di posisi empat dan mendapat tambahan 13 poin yang sangat penting, Minggu (1/5/2022), mengingat dia hampir saja terjatuh dan gagal finis.

Ketika balapan tinggal menyisakan lima putaran lagi, Marquez mampu unggul dalam pertempuran segitiga yang sengit melawan pembalap Ducati Lenovo Jack Miller dan veteran Aprilia Racing Aleix Espargaro untuk masuk ke posisi tiga.

Namun, di tikungan terakhir motor Honda RC213V yang dia tunggangi terpeleset sampai badannya menempel di aspal. Ajaibnya, gerakan reflek dia mampu mempertahankan kendali sepeda motor meskipun harus rela disalip oleh Espargaro.

Begitu mendapatkan kendali atas sepeda motornya, Marquez langsung bertahan dari serangan Miller.

The key moment in the battle for 3rd! 🚨



After @marcmarquez93 pulled off last corner save, @AleixEspargaro dived under both Marc and @jackmilleraus! 🔄 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/sQuStjPyad