"The Apprentice One Championsip" Edisi Kedua Siap Kembali

Jakarta, Beritasatu.com – Setelah sukses dengan edisi perdana, “The Apprentice: One Championship Edition” kini siap kembali untuk musim kedua. Pendaftaran bagi calon kandidat pun telah dibuka. Pengumuman tersebut disampaikan oleh CEO dan chairman One Championship, Chatri Sityodtong.

“Apakah Anda punya kemampuan untuk memenangi tawaran pekerjaan senilai US$250.000 (sekitar Rp 4 miliar) dan menjadi anak didik saya di One? Saya dan tim akan memilih 10 kandidat dari seluruh dunia dan mengundang mereka untuk berkompetisi dalam tantangan dengan pertaruhan tinggi yang menguji batas fisik dan mental,” tulis Chatri.

Selain mendapat tawaran kerja bernilai miliaran rupiah, kandidat terpilih nantinya juga akan mendapat kesempatan langka sekali seumur hidup untuk bekerja langsung di kantor pusat One Championship di Singapura.

Pada edisi perdana, Paulina Purnomowati menjadi kandidat terpilih satu-satunya dari Indonesia dan berhasil menembus lima besar.

Chatri menambahkan jika sang pemenang bukan hanya akan mendapat tawaran kerja dengan kontrak fantastis, tetapi juga pelajaran berharga tentang membangun bisnis dari nol.

“Sebagai mentor, saya akan mengajari Anda agar memberi dampak baik pada dunia seraya mengikuti panggilan hati dalam mengejar mimpi. Selain itu, saya akan tunjukkan bagaimana caranya menghasilkan uang lebih dari yang pernah Anda bayangkan melalui filosofi saling menguntungkan,” tambahnya.

Chatri juga menyebut akan membagikan pelajaran serta kekayaan intelektual (IP) tentang bagaimana dirinya beserta tim membangun perusahaan rintisan hingga berstatus unicorn.

“The Apprentice: One Championship Edition” musim pertama berjalan sukses dengan menyabet dua penghargaan bergengsi sebagai Best Non-Scripted Entertainment dan Best Adaptation of an Existing Format dari Asian Academy Creative Awards pada 2021.

Setelah tayang di Asia, acara reality show tanpa naskah ini kemudian tayang di Netflix pada awal 2022 dan trending di beberapa negara, termasuk Indonesia.

