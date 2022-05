Sotheby Lelang Jersey Maradona Senilai Rp 133 Miliar

New York, Beritasatu.com- Balai Sothebys melelang jersey Diego Maradona senilai seharga US$ 9,3 juta (Rp 133 miliar). Seperti dilaporkan AFP, Rabu (4/5/2022), jersey itu dipakai Diego Maradona ketika mencetak dua gol melawan Inggris di Piala Dunia 1986, termasuk gol "Hand of God" yang terkenal.

Menuruut Sotheby’s, tujuh penawar bersaing untuk mendapatkan pakaian tersebut dalam lelang yang dimulai pada 20 April dan berakhir pada Rabu pagi.

"Baju bersejarah ini adalah pengingat nyata dari momen penting tidak hanya dalam sejarah olahraga, tetapi juga dalam sejarah abad ke-20," kata kepala streetwear dan koleksi modern Sotheby's, Brahm Wachter setelah penjualan.

"Ini bisa dibilang kaos sepak bola paling didambakan yang pernah dilelang, dan karenanya pantas bahwa sekarang ini memegang rekor lelang untuk objek apa pun dari jenisnya," katanya.

Jersey tersebut telah dimiliki sejak akhir pertemuan kontroversial oleh gelandang lawan Steve Hodge, yang menukar jerseynya dengan Maradona setelah Inggris kalah 2-1 di Mexico City.

Dalam satu wawancara dengan FIFA, seperti dikutip CBS News, Hodge mengenang, "Saya pikir, saya tidak akan berada di sini lagi. Saya akan mencoba dan mendapatkan jersey. Saya menjabat tangan Maradona. Dia dikerumuni oleh rekan satu timnya. Jadi saya pikir, 'Tidak ada. titik, tinggalkan saja.'"

Menurut Sotheby's, Hodge kemudian melakukan pertemuan kedua dengan Maradona. "Setelah wawancara, saya turun, di belakang gawang, ke ruang ganti," kata Hodge.

"Saat saya turun, Maradona sedang berjalan dengan dua rekan satu timnya. Saya menatap matanya, menarik-narik baju saya seolah berkata, 'Ada kemungkinan bertukar tempat?' dan dia datang langsung, memberi isyarat hormat, dan kami bertukar kaos. Dan hanya itu. Sesederhana itu."

Hodge meminjamkannya jangka panjang ke Museum Sepak Bola Nasional Inggris di Manchester sebelum menjualnya.

Maradona, yang dianggap oleh banyak orang sebagai pemain terhebat sepanjang masa, berjuang dengan penyalahgunaan kokain dan ekses lainnya dan meninggal pada November 2020 pada usia 60 tahun.

