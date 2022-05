Piala Uber: Indonesia Kalah, Bilqis Tebarkan Jiwa Pemenang

Bangkok, Beritasatu.com - Tim Indonesia kalah 1-4 dari Jepang di pertandingan terakhir penyisihan Grup A Piala Uber, Rabu (11/5/2022). Kendati kalah pada pertandingan terakhir penyisihan Grup A Piala Uber 2022, Bilqis Prasista sukses menebarkan jiwa pemenang dan pantang menyerah.

Dengan hasil ini, Indonesia tampil sebagai runner up dan Jepang menjadi juara grup. Indonesia sebelumnya menang masing-masing 5-0 atas Prancis dan Jerman. Catatan serupa juga diukir Jepang atas dua negara Eropa tersebut.

Dalam pertandingan yang mentas di Impact Arena, Bangkok, Rabu (11/5) pagi, Indonesia, yang diperkuat para pemain muda dan debutan, sempat membuat kejutan besar. Bilqis, pemain dengan peringkat 333 itu sukses besar dengan menggusur Akane Yamaguchi, pemain nomor wahid, dengan skor 21-19, 21-19.

Dari pertarungan ini, sosok Bilqis bisa jadi contoh. Dengan bermodalkan keyakinan, semua kesulitan dan tantangan di tengah lapangan bisa diatasi. Dia main tanpa beban dan penuh percaya diri.

"Saya tadi main tanpa beban. Saya yakin saja, di pertandingan tidak ada yang tidak mungkin. Orangtua juga berpesan kalau ketemu siapa saja, jangan takut dan selalu yakin. Sebab tidak ada yang tidak mungkin sepanjang mau berusaha dan yakin kita bisa," tutur Bilqis.

"Saya bisa membuat kejutan. Saya kan rangkingnya masih jauh. Tetapi bisa menang atas Akane," tambahnya.

Di ganda pertama, Melani Mamahit/Tryola Nadia, sempat mencuri satu gim sebelum akhirnya takkuk kepada pasangan Chiharu Shida/Nami Matsuyama. Lewat laga selama 66 menit, Melani/Tryola kalah di tangan pasangan rangking 7 dunia itu dengan skor 16-21, 21-18, 15-21.

"Tadi kami tampil tanpa beban saja. Tidak memikirkan soal harus menang atau bagaimana. Kita cuma ingin main baik dan bisa mengeluarkan hasil terbaik. Lawan memang pasangan kelas dunia, bisa nencuri satu gim pun sudah menyenangkan," kata Melani.

Indonesia jadi tertinggal 1-2 setelah Tasya Farahnailah tidak bisa keluar dari tekanan dan mengeluarkan performa terbaik. Dia pun menyerah kepada Sayaka Takahashi, 9-21, 5-21.

"Saya tidak bisa cepat beradaptasi. Ini penampilan pertama saya. Lawan juga bagus dan cepat sekali permainannya. Yang saya sesali, permainan saya tidak keluar sama sekali," kata Tasya.

Kekalahan Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro dari Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto dengan skor 14-21, 15-21, membuat Indonesia tertinggal 1-3.

"Tadi karena baru pertama main, adaptasi dengan lapangan masih kurang. Masih nyari-nyari taktik yang pas. Apalagi, saya juga baru main lagi bareng Lanny. Sementara lawan adalah pasangan lama," papar Jesita.

Di partai terakhir, Siti Sarah Azzahra juga belum berhasil menyumbang angka. Meskipun sudah tampil lebih baik di gim kedua, ia takluk di tangan Riko Gunji, 12-21, 22-24.

"Saya susah beradaptasi, apalagi ini pertandingan pertama saya. Di gim kedua, memang lebih baik," ujar Siti Sarah.

Istirahat

Perubahan komposisi tim Piala Uber Indonesia ditujukan untuk memberi waktu rehat pemain yang sejak awal sudah turun bertanding. Selain itu juga memberi kesempatan agar semua pemain bisa mencicipi atmosfer pertandingan di Piala Uber.

"Komang Ayu Cahya Dewi dan Aisyah Sativa Fatetani kita beri waktu rehat agar makin siap saat turun di perempatfinal nanti. Juga memberi kesempatan bagi Tasya Farahnailah dan Siti Sarah Azzahra main di Piala Uber," tutur pelatih tunggal Morico Harda.

Hal senada juga disampaikan Prasetyo Restu Basuki, pelatih ganda putri. Pemain yang sudah diturunkan di dua laga kawan Prancis dan Jerman, diistirahatkan. Sementara pemain yang belum main, diturunkan.

"Febriana/Amalia kita istirahatkan. Juga Nita Violina biar rehat dulu. Mereka biar makin bugar saat main di pertandingan penentuan di perempatfinal nanti," kata Prasetyo.

Piala Uber Indonesia vs Jepang (1-4)

Bilqis Prasista vs Akane Yamaguchi, 21-19, 21-19.

Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Chiharu Shida/Nami Matsuyama, 16-21, 21-18, 15-21.

Tasya Farahnailah vs Sayaka Takahashi, 9-21, 5-21.

Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, 14-21, 15-21.

Siti Sarah Azzahra vs Riko Gunji, 12-21, 22-24.

