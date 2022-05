Tim Piala Thomas dan Uber Indonesia Siap Hadapi Tiongkok

Bangkok, Beritasatu.com - Tim Piala Thomas dan Uber Indonesia siap menghadapi ujian berat di babak perempat final. Dari hasil undian yang digelar, Rabu (11/5/2022) malam, Tim Thomas dan Uber Indonesia bertemu dengan Tiongkok.

Tim Thomas Indonesia lolos sebagai juara Grup A setelah mengalahkan Korea Selatan 3-2 dalam pertandingan terakhir penyisihan grup di Impact Arena, Bangkok, Thailand, kemarin.

Ini akan jadi ulangan dari final Piala Thomas 2020 yang berlangsung tahun lalu di Aarhus, Denmark. Kala itu, skuad Merah Putih tampil perkasa dan menjadi juara dengan menang 3-0.

Pertandingan perempat final melawan Tiongkok akan digelar hari ini pukul 19.00 WIB.

Lawan dari negara sama juga harus dihadapi tim Uber Indonesia. Menjadi runner up Grup A setelah di laga terakhir dikalahkan Jepang 1-4, tim Uber Inndonesia bertemu dengan juara Grup B, Tiongkok.

Ini menjadi ujian berat mengingat Tiongkok mengantongi tiga kemenangan dan tanpa pernah mengalami kekalahan satu partai pun di babak grup.

Nantinya pemenang dari pertandingan Indonesia vs Tiongkok akan berhadapan dengan Thailand atau India. Selain keempat tim tersebut, negara-negara yang berhasil melaju ke perempat final adalah Jepang (juara Grup A), Taiwan (runner up Grup B), Denmark (runner up Grup C) dan Korea Selatan (juara Grup D).

Tim Uber Indonesia akan menghadapi Tiongkok di babak perempat final mulai 09.00 WIB.

Hasil Undian

Piala Thomas

Indonesia (1A) vs Tiongkok(2B)

Taiwan (1C) vs Japan (2D)

India (2C) vs Malaysia (1D)

Korea Selatan (2A) vs Denmark (1B)

Piala Uber

Jepang vs Taiwan

Korea Selatan vs Denmark

India vs Thailand

Indonesia vs Tiongkok

Jadwal perempat final Piala Uber 2022, Kamis (12/5/2022):

09.00 WIB: Jepang vs Taiwan

09.00 WIB: Indonesia vs Tiongkok

14.00 WIB: Korea Selatan vs Denmark

14.00 WIB: India vs Thailand

Sumber: BeritaSatu.com