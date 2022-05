One Championship Pilih Leo Vieira Sebagai VP Grappling

Singapura, Beritasatu.com - One Championship mengumumkan penunjukan legenda Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) Leo Vieira sebagai Vice President Grappling, disiplin bela diri yang tengah berkembang pesat saat ini.

Dengan torehan sebagai juara dunia BJJ, Juara Pan American dan juara dunia ADCC, Vieira adalah salah satu grappler paling berprestasi sepanjang sejarah. Bersama kedua saudaranya, Ricardo dan Leandro, Vieira menjadi co-founder CheckMat, salah satu tim grappling paling disegani di dunia saat ini.

“Adalah sebuah kehormatan untuk mengumumkan bahwa Leo Vieira, salah satu praktisi Brazilian Jiu-Jitsu paling berpengalaman dan dihormati dalam sejarah, memutuskan untuk bergabung bersama One Championship sebagai Vice President of Grappling,” ujar Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO One Championship, dalam keterangan resmi, Kamis (12/5/2022).

“Leo adalah perintis sejati dalam seni bela diri, dan saat kami memperdalam jajaran atlet grappling kami, arahannya akan menjadi sangat berharga. One dengan bangga tetap memberi panggung bagi para atlet bela diri terbaik dunia untuk menunjukkan bakat dan kemampuan unik mereka,” tambahnya.

Vieira sendiri mengaku bangga dengan posisi barunya dan berharap bisa semakin memperkenalkan seniman jiu-jitsu terbaik ke seluruh dunia lewat platform global One Championship.

“Saya bersemangat untuk bergabung dengan One sebagai Vice President of Grappling. Saya menghargai kepercayaan dan kesempatan yang diberikan Chatri dan tim One untuk membentuk berbagai divisi submission grappling di One Sebagai pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu selama lebih dari 25 tahun, saya dapat memberi dampak positif dalam kehidupan banyak orang sebagai kompetitor, profesor dan pemimpin tim, dan saya akan terus melanjutkan hal itu di One,” ujarnya.

